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Помпео приедет в Киев 3 января

Государственный секретарь США Майк Помпео в Киеве встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.

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Помпео намерен подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины
Помпео намерен подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины
Фото: ЕРА

Государственный секретарь США Майк Помпео 3 января приедет в Киев с официальным визитом. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Госдепа.

Помпео в Киеве встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.

В пресс-службе сообщили, что Помпео намерен подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Секретарь также примет участие в церемонии возложения венков в Михайловском соборе, чтобы почтить память погибших на Донбассе, а также встретится с лидерами религиозного, гражданского общества и деловых кругов, чтобы обсудить вопросы прав человека, инвестиционный климат и программу реформ правительства", – отметили в Госдепе США.

Эта поездка в Киев будет первой для Помпео в должности главы американской дипломатии.

Помпео занимает должность госсекретаря с 26 апреля 2018 года, до этого был главой Центрального разведывательного управления США.

Теги: Киев, США, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Загороднюк, Вадим Пристайко, государственный секретарь, Майк Помпео
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