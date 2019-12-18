Помпео планирует приехать в Украину в январе – СМИ

Государственный секретарь США Майк Помпео посетит Киев, чтобы продемонстрировать поддержку Вашингтона, сообщает Politico.

Январская поездка будет первой для Помпео в должности главы американской дипломатии Фото: ЕРА

Государственный секретарь США Майк Помпео намерен приехать в Киев с рабочим визитом в январе 2020 года. Об этом газета Politico написала 16 декабря, ссылаясь на данные чиновника из Белого дома.

Госсекретарь посетит Украину в знак поддержки Киева Вашингтоном, эта поездка будет первой для Помпео в должности главы американской дипломатии, рассказал собеседник издания.

Источник газеты отметил, что в последнее время Помпео стал более вовлеченным в политику США по Украине, поэтому его визит в Киев ожидаемый.

Помпео занимает должность госсекретаря с 26 апреля 2018 года, до этого был главой Центрального разведывательного управления США.