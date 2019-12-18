Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Помпео планирует приехать в Украину в январе – СМИ

Государственный секретарь США Майк Помпео посетит Киев, чтобы продемонстрировать поддержку Вашингтона, сообщает Politico.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Январская поездка будет первой для Помпео в должности главы американской дипломатии
Январская поездка будет первой для Помпео в должности главы американской дипломатии
Фото: ЕРА

Государственный секретарь США Майк Помпео намерен приехать в Киев с рабочим визитом в январе 2020 года. Об этом газета Politico написала 16 декабря, ссылаясь на данные чиновника из Белого дома.

Госсекретарь посетит Украину в знак поддержки Киева Вашингтоном, эта поездка будет первой для Помпео в должности главы американской дипломатии, рассказал собеседник издания. 

Источник газеты отметил, что в последнее время Помпео стал более вовлеченным в политику США по Украине, поэтому его визит в Киев ожидаемый.

Помпео занимает должность госсекретаря с 26 апреля 2018 года, до этого был главой Центрального разведывательного управления США.

Теги: Киев, Украина, Майк Помпео, визит
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Амбросио позировала с детьми для Madame Figaro
Амбросио позировала с детьми для Madame Figaro
  "Эмма". Вышел трейлер экранизации романа Остин. Видео
  "Эмма". Вышел трейлер экранизации романа Остин. Видео
Фронтмен Imagine Dragons Рейнольдс покинет группу
Фронтмен Imagine Dragons Рейнольдс покинет группу
"Не твоя сука". 61-летняя Мадонна развела ноги перед публикой
"Не твоя сука". 61-летняя Мадонна развела ноги перед публикой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS