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США отправят 750 солдат в Ирак из-за нападения на американское посольство – Эспер

По словам министра обороны США Марка Эспера, отправка дополнительных сил в Ирак является предупредительной мерой в связи с возросшей опасностью для персонала и объектов США в стране. 31 декабря на американское посольство напали сторонники иракской военизированной шиитской группировки.

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Эспер сообщил о возможном дополнительном развертывании американских сил в Ираке
Эспер сообщил о возможном дополнительном развертывании американских сил в Ираке
Фото: ЕРА

США немедленно отправят 750 солдат в Ирак. Об этом заявил 1 января министр обороны США Марк Эспер в Twitter.

По его словам, в течение нескольких дней также будут готовы к развертыванию в регионе дополнительные войска из сил немедленного реагирования (IRF).

"Такое развертывание является надлежащей и предупредительной мерой, предпринимаемой в ответ на возросшие уровни угроз в отношении персонала и объектов США, которые мы наблюдали сегодня в Багдаде. Соединенные Штаты будут защищать наших людей и интересы везде, где бы они не находились по всему миру", – написал Эспер.

Как сообщает Associated press, президент США Дональд Трамп заявлял о возможной отправке в Ирак еще около 3000 человек.

31 декабря в Багдаде сторонники иракской военизированной шиитской группировки напали на посольство США, разбили вход на территорию ведомства и подожгли зону для приема посетителей. Это произошло в связи с нанесенным 29 декабря авиаударом США, в результате которого погибли 25 боевиков, связанных с ливанской группировкой "Хезболла" и поддерживаемых Ираном. Авиаудар был нанесен в ответ на убийство американского подрядчика.

Трамп обвинил Иран в организации нападения. В Ирак были направлены дополнительные силы США. Трамп также пригрозил, что Иран понесет ответственность за нападение.

В МИД Ирана отрицают причастность к инциденту и заявили, что нападение на посольство является следствием американской политики в регионе.

Теги: США, Иран, Ирак, нападение, Дональд Трамп, Марк Эспер
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