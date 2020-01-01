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В Украине вступил в силу госбюджет на 2020 год

Доходы госбюджета Украины на 2020 год предусмотрены в сумме 1,093 трлн грн, расходы – 1,18 трлн грн.

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Госбюджет вступил с силу
Госбюджет вступил с силу
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Закон №294-IX "О государственном бюджете Украины на 2020 год" вступил в силу 1 января. Об этом сообщается в карточке закона на сайте парламента.

Как информирует пресс-служба Министерства финансов Украины, доходы госбюджета на 2020 год предусмотрены в сумме 1,093 трлн грн, расходы – 1,18 трлн грн.

"Предельный объем дефицита государственного бюджета Украины сохранен на уровне 2,09% ВВП, но уменьшен в абсолютном выражении на 0,9 млрд грн в связи с изменением макропоказателей и определен в сумме 94,3 млрд грн", – сказано в сообщении.

Расходы на национальную безопасность и оборону составят 245,8 млрд грн (5,45% ВВП). На строительство и ремонт дорог заложено 73,7 млрд грн, на реализацию земельной реформы – 4,24 млрд грн.

Верховная Рада приняла в целом проект госбюджета на 2020 год 14 ноября 2019 года. 2 декабря документ подписал спикер парламента Дмитрий Разумков, 11 декабря – президент Владимир Зеленский.

Теги: Украина, госбюджет, Министерство финансов, закон
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