Правительство Украины намерено ввести программу прямого госфинасирования для топ-спортсменов

Министерство культуры, молодежи и спорта намерено в 2021 году запустить программу, по которой 100 лучших спортсменов будут получать финансирование из госбюджета напрямую, рассказал замглавы ведомства Владимир Шумилин.

Шумилин сообщил, что топ-100 спортсменов будут определять по мировому рейтингу и по их результатам Фото: mkms.gov.ua

С 2021 года украинские топ-спортсмены, возможно, получат прямое финансирование от государства. 26 декабря об этом телеканалу Xsport рассказал заместитель министра культуры, молодежи и спорта Владимир Шумилин.

"Думаем, с 2021 года заработает индивидуальная поддержка топ-100 спортсменов. Они будут определяться по мировому рейтингу, по результатам. Они будут получать прямое финансирование на те программы, которые они сами себе выбирают. То есть деньги будут выделять напрямую им, а не на спорт, не на федерации", – заявил он.

В декабре в связи с возможным срывом подготовки украинских спортсменов к Олимпиаде 2020 в Токио разгорелся скандал.

Из-за недостатка финансирования 18 декабря спортивные федерации по олимпийским видам спорта обратились с открытым письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому и спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову и заявили о возникшей задолженности за услуги, полученные в 2019 году.