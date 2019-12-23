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Федерациям олимпийских видов спорта возобновили финансирование – Бородянский

По словам министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского, "расчеты были приостановлены на один или два дня".

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Бородянский сказал, что не видит проблем в сложившейся ситуации
Бородянский сказал, что не видит проблем в сложившейся ситуации
Фото: Міністерство культури, молоді та спорту України / Facebook

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в комментарии "Укринформу" заверил, что финансирование федераций олимпийских видов спорта полностью возобновлено.

"Уже все есть, деньги есть, все финансируется. Мы провели экспресс-опрос по этому поводу, и это оказалось преувеличением. Были на один или два дня приостановлены расчеты, сейчас все восстановлено. Мы не видим никаких проблем", – сказал Бородянский.

18 декабря глава Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул заявил, что подготовка легкоатлетов к Олимпийским играм 2020 года прерывается. 19 декабря на вопрос, могут ли украинские легкоатлеты вообще не поехать на Олимпиаду, он ответил, что такой риск есть. "Мы сейчас бросили практически все оставшиеся средства на то, чтобы дофинансировать тренировочные сборы за границей, чтобы наши спортсмены завершили тренировки и их выпустили. Подготовка команды к Олимпиаде фактически остановлена. И мы не сможем возобновить ее в январе – феврале", – сказал глава ФЛАУ.

22 декабря федерации регби, хоккея, баскетбола и легкой атлетики Украины обратились с открытым письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому и спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову, в котором заявили об угрозе срыва подготовки к летней Олимпиаде 2020 в Токио из-за недостатка финансирования.

Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в японском Токио с 24 июля по 9 августа.

Теги: Министерство молодежи и спорта, Олимпиада, деньги, Олимпиада 2020, Владимир Бородянский, Федерация легкой атлетики Украины
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