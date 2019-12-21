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В Федерацию легкой атлетики не поступило финансирование от Министерства молодежи и спорта, украинские легкоатлеты могут не поехать на Олимпиаду – Гоцул

По словам главы Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) Игоря Гоцула, сумма обязательств по мероприятиям, которые были проведены, составляет около 4,5 млн грн.

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Олимпиада 2020 пройдет с 24 июля по 9 августа
Олимпиада 2020 пройдет с 24 июля по 9 августа
Фото: EPA

18 декабря глава Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) Игорь Гоцул в видео на своем канале в YouTube рассказал, что подготовка легкоатлетов к Олимпийским играм 2020 года прерывается.

"Сегодня Министерство молодежи и спорта сообщило, что запланированное финансирование, которое уже было выделено и доведено до легкой атлетики Украины, с большой вероятностью не будет выплачено. Это ставит нас в очень сложную ситуацию", – сказал Гоцул.

Глава ФЛАУ сказал, что "сейчас сумма обязательств по мероприятиям, которые проведены и компенсация за которые не гарантируется Министерством молодежи и спорта, составляет около 4,5 млн грн".

"Даже для такой успешной и сильной организации это большая и болезненная сумма. Мы не можем позволить дальше ее увеличивать. Начиная с 19 декабря мы отменяем все учебно-тренировочные сборы, которые запланированы в Украине. Мы сокращаем финансирование сборов, которые проходят за границей", – сказал Гоцул.

19 декабря в комментарии ресурсу "Диалог" Гоцул на вопрос о том, могут ли украинские легкоатлеты вообще не поехать на Олимпиаду, сказал, что такой риск есть. 

"Мы сейчас бросили практически все оставшиеся средства на то, чтобы дофинансировать тренировочные сборы за границей, чтобы наши спортсмены завершили тренировки и их выпустили. Подготовка команды к Олимпиаде фактически остановлена. И мы не сможем возобновить ее в январе-феврале", – сказал глава ФЛАУ.

Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в японском Токио с 24 июля по 9 августа.

Теги: Министерство молодежи и спорта, Олимпиада, легкая атлетика, деньги, Олимпиада 2020, Федерация легкой атлетики Украины, Игорь Гоцул
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