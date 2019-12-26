Долги перед федерациями по олимпийским видам спорта закроют 26 декабря – замминистра

Заместитель министра культуры, молодежи и спорта Владимир Шумилин сообщил, что объем долгов перед спортивными федерациями по олимпийским видам спорта сократился. Из-за недостатка финансирования федерации заявляли о срыве подготовки к летней Олимпиаде 2020 в Токио.

Долги перед спортивными федерациями по олимпийским видам спорта будут погашены до конца дня 26 декабря. Об этом заместитель министра культуры, молодежи и спорта Владимир Шумилин сообщил телеканалу Xsport.

"На 17 число объем этих долгов был около 90 млн грн. На утро 24 декабря осталось 10 млн грн проблемного долга. Думаю, максимум 26 числа этот долг закроется", – сказал он.

Шумилин добавил, что на встрече с федерациями министерство предупреждало о возможных проблемах с финансированием. "В этот же день мы начали заниматься их решением. Но вечером получили открытое письмо президента Федерации [легкой атлетики Украины Игоря Гоцула], – сказал замминистра.

По словам Шумилина, основная проблема в финансировании ФЛАУ заключается в том, что она перешла на экспериментальную систему прямого финансирования.

"Если все федерации имеют возможность свои долги сделать переходными на следующий год, то в эксперименте этого не прописано", – сообщил он, отметив, что ведомство уже направило в Министерство финансов Украины письмо с просьбой изменить регламент и позволить перенести долги на следующий год.