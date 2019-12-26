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Долги перед федерациями по олимпийским видам спорта закроют 26 декабря – замминистра

Заместитель министра культуры, молодежи и спорта Владимир Шумилин сообщил, что объем долгов перед спортивными федерациями по олимпийским видам спорта сократился. Из-за недостатка финансирования федерации заявляли о срыве подготовки к летней Олимпиаде 2020 в Токио.

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Олимпиада 2020 пройдет с 24 июля по 9 августа
Олимпиада 2020 пройдет с 24 июля по 9 августа
Фото: ЕРА

Долги перед спортивными федерациями по олимпийским видам спорта будут погашены до конца дня 26 декабря. Об этом заместитель министра культуры, молодежи и спорта Владимир Шумилин сообщил телеканалу Xsport

"На 17 число объем этих долгов был около 90 млн грн. На утро 24 декабря осталось 10 млн грн проблемного долга. Думаю, максимум 26 числа этот долг закроется", – сказал он. 

Шумилин добавил, что на встрече с федерациями министерство предупреждало о возможных проблемах с финансированием. "В этот же день мы начали заниматься их решением. Но вечером получили открытое письмо президента Федерации [легкой атлетики Украины Игоря Гоцула], – сказал замминистра. 

По словам Шумилина, основная проблема в финансировании ФЛАУ заключается в том, что она перешла на экспериментальную систему прямого финансирования. 

"Если все федерации имеют возможность свои долги сделать переходными на следующий год, то в эксперименте этого не прописано", – сообщил он, отметив, что ведомство уже направило в Министерство финансов Украины письмо с просьбой изменить регламент и позволить перенести долги на следующий год. 

18 декабря глава ФЛАУ Игорь Гоцул заявил, что подготовка легкоатлетов к Олимпийским играм 2020 года прерывается. 19 декабря на вопрос о том, могут ли украинские легкоатлеты вообще не поехать на Олимпиаду, сказал, что такой риск есть. "Мы сейчас бросили практически все оставшиеся средства на то, чтобы дофинансировать тренировочные сборы за границей, чтобы наши спортсмены завершили тренировки и их выпустили. Подготовка команды к Олимпиаде фактически остановлена. И мы не сможем возобновить ее в январе-феврале", – сказал глава ФЛАУ.

22 декабря федерации регби, хоккея, баскетбола и легкой атлетики Украины обратились с открытым письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому и спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову, в котором заявили об угрозе срыва подготовки к летней Олимпиаде 2020 в Токио из-за недостатка финансирования.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский 23 декабря заявил, что выплаты возобновлены.

Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в японском Токио с 24 июля по 9 августа.

Теги: долги, спортсмены, Олимпиада 2020, легкоатлеты, финансирование, Владимир Шумилин, Федерация легкой атлетики Украины
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