Выход футбольной сборной на Евро, лучшая молодая легкоатлетка планеты. Спортивные итоги Украины 2019 года

В 2019 году молодежная сборная Украины стала чемпионом мира по футболу Фото: EPA

Футбол

Сборная Украины по футболу впервые в своей истории вышла на Евро 2020 с первого места своей группы. На пути к успеху украинская команда обыграла действующих чемпионов Европы сборную Португалии.

Кроме того, подопечные Андрея Шевченко впервые в истории не проиграли ни одного матча за календарный год. Семь из 10 поединков завершились победой украинской команды, трижды была зафиксирована ничья (против Португалии, Нигерии и Сербии).

Благодаря своей работе Шевченко вошел в топ-10 лучших тренеров сборных года по версии Международной федерации футбольной статистики и истории. Украинец занял восьмое место и обошел своего соперника на Евро 2020 нидерландца Рональда Кумана, который возглавляет сборную своей страны.

Сборная Украины после выхода на Евро 2020 Фото: EPA

Другая украинская сборная – молодежная, также провела успешный год. Сборная Украины U20 неожиданно победила на чемпионате мира, который прошел в Польше.

На групповом этапе подопечные Александра Петракова победили сборные Катара и США, а также сыграли вничью с Нигерией. На стадии плей-офф Украина разгромила Панаму (4:1) и минимально обыграла Колумбию (1:0).

В полуфинале украинская молодежка встретилась с Италией, которая считалась явным фаворитом встречи. Сборная Украины повела в счете на 65-й минуте, а с 80-й минуты играла в меньшинстве из-за удаления защитника Дениса Попова. Италия давила на ворота Украины и на последних секундах матча сравняла счет. Пока итальянские игроки праздновали спасение от вылета, арбитр при помощи VAR отменил взятие ворот. Это решение вывело сборную Украины в финал турнира.

В финале сборная Украины встретилась со сборной Южной Кореи. Подопечные Петракова пропустили уже на пятой минуте встречи, но дубль Владислава Супряги и гол Георгия Цитаишвили на последней минуте основного времени принесли Украине победу на чемпионате мира.

"Это был матч моей жизни. Выиграли, всех поздравляю, простите, больше не осталось эмоций", – сказал Петраков сразу после победы.

Небезуспешно выступали и украинские футболисты за границей. В мае Александр Зинченко второй раз подряд стал чемпионом Англии в составе "Манчестер Сити". Зинченко стал вторым украинцем, который выиграл чемпионство в АПЛ после Олега Лужного, а также первым, кому этот трофей покорился дважды.

В конце победного сезона украинец стал основным игроком команды, на счету Зинченко 14 матчей в английской Премьер-лиге и три результативные передачи.

Также Зинченко в составе "горожан" в 2019 году завоевал Кубок английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок страны.

Другая звезда сборной Украины Руслан Малиновский первую половину 2019 года провел в составе бельгийского "Генка". Украинец был основополагающим игроком центра поля команды и помог завоевать "Генку" первое за восемь лет чемпионство.

По итогам сезона Малиновский был номинирован на звание лучшего футболиста чемпионата Бельгии, но занял второе место, проиграв бельгийскому полузащитнику "Брюгге" Хансу Ванакену.

После завершения успешного сезона украинца за €13,7 млн (данные Transfermarkt) купила итальянская "Аталанта", которая в сезоне 2018/19 неожиданно заняла третье место в чемпионате Италии. За полгода в "Аталанте" Малиновский стал игроком ротации, регулярно выходя в основном составе или на замену в играх серии А. В Лиге чемпионов украинец отметился голом в воротах "Манчестер Сити" и результативной передачей в матче за выход в плей-офф турнира против своей бывшей команды – донецкого "Шахтера".

Зинченко с золотой медалью чемпионата Англии Фото: EPA

Бокс

В начале 2019 года украинский боксер Александр Усик решил перейти в супертяжелую весовую категорию, из-за чего лишился чемпионских поясов по версиям WBA (Super), WBC, WBO, IBF и The Ring в первом тяжелом весе.

Дебютировать в новой весовой категории Усику никак не удавалось. Меньше чем за месяц до боя против камерунца Карлоса Такама украинец получил травму руки, и поединок был перенесен. А за несколько месяцев до новой даты боя Такам отказался боксировать с Усиком.

Украинскому боксеру предоставили нового соперника – нидерландца Тайрона Спонга, но за несколько дней до поединка тот был пойман на допинге. В итоге, Усику в срочном порядке нашли уже третьего противника – американца Чазза Уизерспуна.

13 октября Усик все же дебютировал в супертяжелом весе победой над американцем техническим нокаутом в седьмом раунде.

Другая украинская звезда бокса Василий Ломаченко пытается объединить все чемпионские пояса в легком весе и стать абсолютным чемпионом мира.

В апреле украинец победил американца Энтони Кролла и защитил титулы чемпиона мира WBA, WBO и The Ring в легком весе.

Следующим шагом было завоевание нового чемпионского пояса. В ночь на 1 сентября Ломаченко решением судей победил Люка Кэмбелла из США и добыл титул чемпиона мира по версии WBC. Теперь для звания абсолютного чемпиона в легком весе Ломаченко не хватает лишь пояса по версии IBF.

Благодаря достижениям в 2019 году Василий Ломаченко был признан боксером года по версии WBO, а его отец и наставник Анатолий Ломаченко – лучшим тренером.

Ломаченко с чемпионскими поясами Фото: lomachenkovasiliy / Instagram

Биатлон

На чемпионате мира по биатлону 2018/19 Дмитрий Пидручный неожиданно финишировал на четвертом месте в спринтерской гонке, ведь за год до этого на Олимпиаде 2018 украинец был лишь 21-м. Четвертое место в спринте позволило Пидручному принять участие в гонке преследования.

В персьюте украинец заработал два штрафных круга уже после первой стрельбы, но после этого безошибочно закрыл 15 мишеней и благодаря трем промахам на последнем огневом рубеже норвежца Йоханнеса Бе обошел его на 8,3 секунды. Эта победа стала первой в истории мужского биатлона Украины на чемпионате мира.

На том же чемпионате мира украинская сборная завоевала бронзу в женской эстафете, проиграв лишь 35 секунд сборной Норвегии, которая заняла первое место.

Уже в следующем сезоне на первом этапе Кубка мира украинка Юлия Джима заняла второе место в индивидуальной гонке. Украинка была единственной спортсменкой в забеге, которая не совершила ни одного промаха. Медаль Джимы пока единственная для Украины на Кубке мира 2019/20.

Пидручный с золотой медалью чемпионата мира Фото: EPA

Теннис

В этом году лучшей теннисистке в истории Украины Элине Свитолине не удалось одержать победу ни в одном из турниров WTA, но, как и в прошлом году, спортсменка вышла в финал итогового турнира Женской теннисной ассоциации. Первая ракетка Украины не сумела обыграть лучшую теннисистку планеты австралийку Эшли Барти. Несмотря на это, Свитолина заработала рекордную сумму призовых за сезон в карьере – $6,136 млн.

По словам украинки, у нее есть все, чтобы в 2020 году стать первой ракеткой мира.

Другая украинская теннисистка Леся Цуренко перед началом теннисного сезона 2019 года занимала 27-е место в рейтинге WTA. В самом начале года украинка дошла до финала турнира в Брисбене, но после этого ни разу не смогла пробиться выше 1/8 финала. Вторую часть сезона Цуренко полностью пропустила из-за травмы. За год украинка опустилась на 47 позиций в рейтинге WTA и занимает 73-е место.

Вместо Цуренко в тридцатку мирового рейтинга поднялась 19-летняя украинка Даяна Ястремская. Молодая теннисистка в 2019 году стала победительницей двух турниров WTA. 3 февраля украинка победила на Thailand Open, а 25 мая на турнире в Страсбурге.

Благодаря успешным выступлениям в 2019 году Ястремская получила право выступать на малом итоговом турнире, где была самой молодой участницей. Украинка завершила год на рекордной для себя позиции в рейтинге WTA – 22-й, в конце прошлого года Ястремская была на 58-м месте.

Еще одна надежда украинского тенниса, 17-летняя украинка Дарья Снигур летом стала победительницей турнира Wimbledon среди юниоров. После этого украинка завершила выступления на юношеском уровне и перешла во взрослый теннис. В конце года Снигур на одном из теннисных турниров обыграла 39-ю ракетку мира француженку Кристину Младенович.

Свитолина с трофеем за второе место на итоговом турнире WTA Фото: EPA

Легкая атлетика

В начале июля на тот момент 17-летняя украинка Ярослава Магучих, которая специализируется на прыжках в высоту, приняла участие в легкоатлетических соревнованиях под названием "Бриллиантовая лига", там украинка завоевала бронзовую медаль. Но более значимым стало то, что Магучих преодолела двухметровый барьер и стала самой молодой спортсменкой в истории, которой это удалось.

Осенью украинка дебютировала на чемпионате мира по легкой атлетике и сразу завоевала серебряную медаль, подняв личный рекорд до 2,02 метра.

Благодаря этим достижениям Магучих была признана лучшей молодой легкоатлеткой Европы и мира в 2019 году.

На том же чемпионате мира еще одну серебряную медаль для Украины – по прыжкам в длину – завоевала Марина Бех-Романчук. Украинка прыгнула на 6,92 метра, до личного рекорда Бех-Романчук не хватило одного сантиметра.

Еще одна восходящая звезда украинской спортивной гимнастики Юлия Левченко, которая, как и Магучих, специализируется на прыжках в высоту, в уходящем году может похвастаться золотой медалью молодежного чемпионата Европы, а также серебряной медалью чемпионата Европы в закрытом помещении.

Магучих с серебром чемпионата мира Фото: EPA

Спортивная гимнастика

Украинский олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев в этом году принял участие в Европейских играх и внес значительный вклад в медальный зачет Украины: золотую медаль в параллельных брусьях, а также две серебряные медали – в многоборье и в упражнениях на коне. В октябре 26-летний украинец добыл первую в истории Украины медаль чемпионата мира в многоборье. Верняев благодаря успешному выступлению завоевал бронзу.

Другой украинский гимнаст Игорь Радивилов также принял участие в Европейских играх. На счету 27-летнего спортсмена две бронзовые награды – в опорном прыжке и в упражнениях на кольцах. На чемпионате мира Радивилов, как и Верняев, добыл бронзовую награду – в опорном прыжке.

Борьба

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк в апреле завоевал уже третью для себя золотую медаль чемпионата Европы в весе до 87 кг. Летом спортсмен стал народным депутатом Украины от партии "Слуга народа", но еще до выборов успел принести Украине золото Европейских игр.

После избрания в Верховную раду Украины Беленюк заявил, что будет совмещать полномочия депутата со спортивной карьерой. Уже в статусе народного избранника украинец во второй раз в карьере стал чемпионом мира. Борец шутил, что работа депутатом помогает ему в достижении спортивных результатов, ведь в 2018 году он занял на чемпионате мира лишь второе место.

Позже Беленюк сказал, что полностью посвятит себя политике только после выступления на Олимпийских играх 2020 года, которые пройдут в Токио.

19-летняя украинская дзюдоистка Дарья Белодед тоже провела успешный год. Именно она открыла счет золотых медалей для Украины на Европейских играх, победив в финале россиянку Ирину Долгову. Также Белодед во второй раз подряд победила на чемпионате мира по дзюдо. Украинка стала самой молодой дзюдоисткой в истории, которой дважды покорилось золото мирового первенства.

Белодед (вторая слева) после победы на чемпионате мира Фото: EPA

Спортсмены с инвалидностью

В начале года паралимпийская сборная Украины приняла участие в чемпионате мира по зимним видам спорта. Украинская команда с первого дня забрала лидерство в общем медальном зачете и так и не отдала его соперникам. В общем украинские паралимпийцы завоевали 42 медали: девять золотых, 16 серебряных и 17 бронзовых.

Украинские спортсмены с инвалидностью были первыми в общем медальном зачете на еще одном соревновании – паралимпийском чемпионате мира по плаванию. Украинцы завоевали 55 медалей: 17 золотых, 22 серебряных и 16 бронзовых. Также спортсмены из Украины установили три мировых рекорда и пять рекордов Европы.

Летом украинские паралимпийцы успешно выступили на чемпионате мира по легкой атлетике. Украинские спортсмены завоевали 11 золотых, восемь серебряных и восемь бронзовых наград и заняли пятое место в медальном зачете из 117 стран-участниц. Кроме медалей, украинцы добыли 25 лицензий на участие в Паралимпийских играх 2020 года.

Другие виды спорта

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан провела довольно успешный год. Если в 2018-м украинка завоевала лишь серебряную медаль чемпионата Европы в командной сабле, то в 2019-м Харлан может похвастаться двумя золотыми наградами на больших соревнованиях.

В июне украинка завоевала золотую медаль чемпионата Европы в индивидуальной сабле, а спустя месяц Харлан в шестой раз стала чемпионкой мира, одолев в финале восьмикратную победительницу мирового первенства россиянку Софью Великую.

Харлан после победы над россиянкой в финале чемпионата мира Фото: EPA

Другой украинец Алексей Середа уже в 13 лет получил лицензию на Олимпийские игры, для этого ему понадобилось стать самым молодым в истории чемпионом Европы по прыжкам в воду. Середа дебютировал за сборную Украины в июле, приняв участие на чемпионате мира. Там юный украинец не смог зацепиться за медали, дважды занимая четвертое место. Уже через месяц Середа поехал на чемпионат Европы, который проходил в Киеве. Молодой спортсмен принес Украине две медали – серебро в синхронных прыжках с 10-метровой вышки и золото в индивидуальном прыжке с 10 метров.

29-летняя Аннамари Данча является одной из лучших сноубордисток Украины, но на международной арене звезд с неба не хватала. До этого года Данча завоевала лишь две серебряных медали на Универсиадах 2011-го и 2017-го годов. В 2019-м Данча вошла в историю украинского сноубординга, завоевав первую в истории страны медаль чемпионата мира, спортсменка заняла второе место в параллельном слаломе.

Мужская сборная Украины по волейболу не считается сильной командой. В мировом рейтинге сборная делит 54-ю строчку с Гаити, Руандой, Барбадосом и рядом других стран. Поэтому первая за 14 лет квалификация на чемпионат Европы 2019 года была довольно неожиданной. Еще больше удивил досрочный выход команды в плей-офф турнира, а победа над Бельгией в 1/8 финала стала исторической. Сборная Украины впервые в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы.

В четвертьфинале украинская команда под руководством латыша Угиса Крастиньша встретилась с фаворитом турнира – сборной Сербии. До этого Сербия в шести играх уступила соперникам лишь в одном сете, побеждая остальных со счетом 3:0.

Украина неожиданно победила в первом сете и вела во втором со счетом 21:17, но Сербия смогла сравнять счет, а затем и выйти вперед. Подопечные Крастиньша вырвали победу в четвертой партии и игра перешла в тай-брейк, где сильнее все же была сборная Сербии. Как оказалось позже, сборная Украины покинула турнир, проиграв будущему чемпиону Европы.