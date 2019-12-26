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Украинским спортсменам выделят 1,4 млрд грн на подготовку к Олимпиаде

Общие расходы госбюджета на развитие украинского спорта в 2020 году вырастут до 5,4 млрд грн.

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Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа
Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа
Фото: EPA

Правительство выделило 1,4 млрд грн на подготовку и участие украинских спортсменов в Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года, а также в юношеской Олимпиаде, сообщает Министерство финансов Украины на официальной странице в Facebook.

На развитие украинского спорта в 2020 году государственным бюджетом выделено 5,4 млрд грн, что на 50% больше, чем в 2019 году.

"По состоянию на 24 декабря Министерство финансов на 100% выполнило свои обязательства и перечислило всю сумму средств для обеспечения подготовки украинских спортсменов в спортивных мероприятиях в 2020 году", – пишет Министерство финансов.

https://www.facebook.com/minfin.gov.ua/posts/2606214999447211

Зимняя юношеская Олимпиада 2020 года пройдет с 9-го по 22 января в швейцарской Лозанне. Летняя Паралимпиада состоится с 25 августа по 6 сентября в японском Токио, а Олимпийские игры 2020 года – с 24 июля по 9 августа также в столице Японии.

18 декабря глава ФЛАУ Игорь Гоцул заявил, что подготовка легкоатлетов к Олимпийским играм 2020 года прерывается. 19 декабря на вопрос о том, могут ли украинские легкоатлеты не поехать на Олимпиаду, он сказал, что такой риск есть. "Мы сейчас бросили практически все оставшиеся средства на то, чтобы дофинансировать тренировочные сборы за границей, чтобы наши спортсмены завершили тренировки и их выпустили. Подготовка команды к Олимпиаде фактически остановлена. И мы не сможем возобновить ее в январе-феврале", – сказал глава ФЛАУ.

22 декабря федерации регби, хоккея, баскетбола и легкой атлетики Украины обратились с открытым письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому и спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову, в котором заявили об угрозе срыва подготовки к летней Олимпиаде 2020 в Токио из-за недостатка финансирования.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский 23 декабря заявил, что выплаты возобновлены. А заместитель министра культуры, молодежи и спорта Владимир Шумилин сообщил, что долги закроют 26 декабря.

Теги: Министерство финансов, Олимпиада, деньги, Олимпиада 2020
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