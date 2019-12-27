Государственный канал для временно оккупированных территорий на первом этапе будет развлекательно-информационным, сказал первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук.

В феврале 2020 года Украина запустит государственный телеканал для временно оккупированных территорий (ВОТ). Об этом 27 декабря заявил первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук, сообщает пресс-служба ведомства.

Он отметил, что канал будет создан на базе телеканала UA|TV.

"Государственный канал для ВОТ, который будет запущен в феврале, на первом этапе будет развлекательно-информационным каналом, объединяющим в себе лучшие развлекательные программы украинского производства и информационное вещание, которое будет государственным вещанием", – добавил заместитель министра.

Максимчук рассказал, что сегодня министерство получило заявление от администрации госпредприятия "Мультимедийная платформа иновещания" (UA|TV) о согласовании увольнения с 28 декабря по соглашению сторон генерального директора UA|TV Людмилы Березовской, ее заместителей Александра Куценко, Татьяны Овдиенко и Наталии Мозговой.

Исполнение обязанностей руководителя телеканала до проведения конкурса на должность гендиректора будет возложено на заместителя гендиректора Юлию Островскую.

24 ноября министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский сообщал, что финансирование канала для временно оккупированных территорий предусмотрено в госбюджете на 2020 год. "Мы хотим, чтобы люди на той территории знали правду. Мы хотим, чтобы люди на той территории не руководствовались манипулятивным мнением [российских пропагандистов] Владимира Соловьева, Ольги Скабеевой или кого-то еще. Чтобы они понимали, что есть другая точка зрения, правдивая точка зрения. Мы хотим вовлечь их в диалог и в рамках этого диалога искать общее решение. Вот и все", – говорил министр.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.