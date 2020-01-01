В "Нафтогазі" объявили о завершении анбандлинга

"Оператор газотранспортной системы Украины" вышел из группы "Нафтогаз" и теперь на 100% принадлежит Магистральным газопроводам, которые, в свою очередь, подчиняются Министерству финансов, рассказали в пресс-службе "Нафтогазу".

1 января пресс-служба "Нафтогазу України" объявила в Facebook о завершении анбалдинга.

"Оператор газотранспортной системы Украины" вышел из группы "Нафтогаз" и теперь на 100% принадлежит Магистральным газопроводам, которые, в свою очередь, подчиняются Министерству финансов, рассказали в компании.

"Европейцы официально подтвердили соответствие анбандлинга требованиям Третьего энергопакета Евросоюза. Еще полгода назад этот результат казался недостижимым. Сегодня все работает, как надо", – добавили в пресс-службе.

17 ноября вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа". Документ предусматривает создание отдельного оператора газотранспортной системы Украины, который будет независимым от "Нафтогазу" (анбандлинг), но останется в государственной собственности. Закон обеспечивает проведение анбандлинга по модели ISO (Independent System Operator), на которой настаивал НАК.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №314 IX "О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины, который касается создания в Украине независимого оператора газотранспортной системы. Документ вступил в силу 11 декабря.

17 декабря секретариат Энергетического сообщества согласовал сертификацию "Оператора газотранспортной системы Украины".

24 декабря компания "Оператор газотранспортной системы Украины" прошла сертификацию в Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Премьер Алексей Гончарук сообщал, что "Оператор газотранспортной системы Украины" получил лицензию на транспортировку газа с 1 января 2020 года.

1 января через украинскую ГТС был транспортирован первый газ по новому контракту с российским "Газпромом".