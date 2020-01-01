Активы украинской ГТС передали новому оператору

Юридический процесс отделения нового оператора украинской газотранспортной системы практически завершен, сообщили в компании "Оператор ГТС Украины".

Украинскую газотранспортную систему передали компании "Оператор ГТС Украины". Об этом пресс-служба оператора сообщила в Facebook 1 января.

Глава "Оператора ГТС" Сергей Макогон подписал акт приема-передачи активов украинской ГТС оператору от компании "Укртрансгаз".

"[Актом] было передано более 47 тыс. инвертарних единиц. Таким образом, мы приняли необходимое государственное имущество, находящееся в государственной собственности и использующееся в транспортировке природного газа по магистральным трубопроводам, – говорится в сообщении.

В компании отметили, что это один из завершающих шагов юридического процесса отделения нового оператора ГТС.

"Сегодня еще несколько формальных, но важных процедур у нотариуса – и анбандлинг будет окончательно завершен", – добавили в пресс-службе.

17 ноября вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа". Документ предусматривает создание отдельного оператора газотранспортной системы Украины, который будет независимым от "Нафтогазу" (анбандлинг), но останется в государственной собственности. Закон обеспечивает проведение анбандлинга по модели ISO (Independent System Operator), на которой настаивал НАК.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №314 IX "О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины, который касается создания в Украине независимого оператора газотранспортной системы. Документ вступил в силу 11 декабря.

17 декабря секретариат Энергетического сообщества согласовал сертификацию "Оператора газотранспортной системы Украины".

24 декабря компания "Оператор газотранспортной системы Украины" прошла сертификацию в Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Премьер Алексей Гончарук сообщал, что "Оператор газотранспортной системы Украины" получил лицензию на транспортировку газа с 1 января 2020 года.

1 января через украинскую ГТС был транспортирован первый газ по новому контракту с российским "Газпромом".