Дело бракованных бронежилетов. Заместителю генерала Марченко продлили домашний арест

Первый замначальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Министерства обороны Украины Дмитрия Марченко Сергей Почтаренко должен находиться под круглосуточным домашним арестом до 5 февраля.

Печерский районный суд Киева продлил домашний арест первому замначальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Министерства обороны Украины Дмитрия Марченко Сергею Почтаренко. Об этом 2 января УНН сообщил его адвокат Георгий Тигишвили.

“Почтаренко продлили круглосуточный домашний арест до 5 февраля”, — сказал адвокат.

11 декабря 2019 года Почтаренко на суде заявлял, что действовал в рамках закона, а обвинения назвал безосновательными.

9 июля Госбюро расследований опубликовало в Facebook разговоры сотрудников Министерства обороны Украины, которые закупили бронежилеты "Корсар М3с" 1–4 класса защиты, якобы зная, что они не соответствуют техническим требованиям. Чиновники обсудили последствия проверки бронежилетов. Один из них заявил, что "полный контроль никто не будет проводить" и никто на этапе приема их "щупать не будет". Он заверил собеседника, что приемщики жилетов будут считать их с закрытыми глазами.

В Минобороны заявили, что ГБР сфабриковало аудиозапись.

Директор территориального управления Госбюро расследований в Киеве Руслан Марчук заявлял, что некачественные бронежилеты, которые могли быть опасны для украинских военных, в Вооруженные силы не попали.

5 ноября тогдашний директор ГБР Роман Труба сообщил, что подозрения в деле о бракованных бронежилетах 1–4 класса защиты объявили пяти высокопоставленным чиновникам Минобороны, которые отвечают за прием и контроль качества вещевого имущества. Им вменяют ч. 2 ст. 28 и ч. 3 ст. 426 (умышленное, совершенное по предварительному сговору группой лиц, невыполнение военным служебным лицом действий, которые оно по своим служебным обязанностям должно было выполнить, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Кроме Марченко и Почтаренко, подозреваемыми по этому делу являются еще три чиновника Минобороны: заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Ольга Капинус, начальник отдела разработки вещевого имущества Василий Саковец и начальник управления контроля качества Михаил Каморянский. Капинус, Саковец и Каморянский находятся под домашним арестом. Марченко вышел из СИЗО под залог в 20 млн грн.

Также по этому делу сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах) заместителю директора компании, которая продала некачественные бронежилеты.