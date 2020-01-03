США отправят на Ближний Восток 3 тыс. военнослужащих – СМИ

В министерстве обороны США заявили NBC News, что развертывание войск не связано с убийством командира иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции, генерал-майора Касема Сулеймани, который погиб в результате авиаудара американцев.

США отправят около 3 тыс. военнослужащих на Ближний Восток в связи с нападением на американское посольство в Багдаде. Они будут находиться там около 60 дней. Об этом 3 января NBC News сообщили чиновники из министерства обороны.

Решение было принято через несколько часов после убийства командира иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции, генерал-майора Касема Сулеймани в результате авиаудара американцев. Источники NBC News отметили, что отправка военнослужащих не связана с данным инцидентом.

Для развертывания дополнительных сил привлекли бригаду 82-й воздушно-десантной дивизии, которая базируется в штате Северная Каролина.

31 декабря в Багдаде сторонники иракской военизированной шиитской группировки напали на посольство США, разбили вход на территорию ведомства и подожгли зону для приема посетителей. Это произошло в связи с нанесенным 29 декабря авиаударом США, в результате которого погибли 25 боевиков, связанных с ливанской группировкой "Хезболла" и поддерживаемых Ираном. Авиаудар был нанесен в ответ на убийство американского подрядчика.

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации нападения. В Ирак были направлены дополнительные силы США. Трамп также пригрозил, что Иран понесет ответственность за нападение.

В МИД Ирана отрицают причастность к инциденту и заявили, что нападение на посольство является следствием американской политики в регионе.

1 января министр обороны США Марк Эспер сообщил об отправке 750 американских военных.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб Сулеймани. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на посольство и военные базы США.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала Сулеймани.

По данным иранских дипломатов, кроме Сулеймани и аль-Мухандиса, погибли еще 10 человек, среди них – охранники Сулеймани и попутчики.