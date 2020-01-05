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Трамп пригрозил нанести удар по 52 целям в Иране в случае атаки Тегерана

Количество объектов в Иране, которые США выбрали для удара в ответ на возможную агрессию Терегана, равно числу захваченных Ираном американских заложников, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Трамп: США более не хотят каких-либо угроз
Трамп: США более не хотят каких-либо угроз
Фото: ЕРА

4 января американский президент Дональд Трамп заявил в Twitter, что Соединенные Штаты нанесут удар по 52 целям в Иране, если Терегеран атакует США. 

"Пусть это послужит предупреждением. Если Иран ударит по американцам или имуществу американцев, мы выбрали в качестве цели 52 иранских объекта", – написал он. 

Трамп не уточнил, о каких целях идет речь, но сообщил, что некоторые из них "являются весьма значительными и важными для Ирана и иранской культуры". Число объектов, по которым США готовы быть "быстро и сильно", равно количеству американских заложников, захваченных Ираном "много лет назад", добавил американский лидер. 

"США более не хотят каких-либо угроз", – написал Трамп.

Власти Ирана "очень смело говорят" о нанесении удара по американским объектам в качестве мести Вашингтону за то, что США "избавили мир от их террористического лидера" командира иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани, добавил американский президент.

Сулеймани, который погиб в результате ракетного удара американских военных по международному аэропорту в Багдаде 3 января, причастен к организации атаки на посольство США в Ираке, считает Трамп. 

31 декабря в Багдаде сторонники иракской военизированной шиитской группировки напали на посольство США, разбили вход на территорию ведомства и подожгли зону для приема посетителей. Это произошло в связи с нанесенным 29 декабря авиаударом США, в результате которого погибли 25 боевиков, связанных с ливанской группировкой "Хезболла" и поддерживаемых Ираном.

Трамп обвинил Иран в организации нападения. В Ирак были направлены дополнительные силы США. Трамп также пригрозил, что Иран понесет ответственность за нападение.

В МИД Ирана отрицают причастность к инциденту.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб Сулеймани. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала Сулеймани.

Теги: США, Иран, военные, посольство США, Вашингтон, нападение, угрозы, удары, Касем Сулеймани
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