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"Нет войне". В США прошли протесты против эскалации напряженности в отношениях с Ираном. Фоторепортаж

Вчера 23.16
4 января в нескольких американских городах прошли протесты против дальнейшей эскалации напряженности в отношениях США и Ирана. Демонстранты в Нью-Йорке и Вашингтоне вышли с плакатами: "Позор", "Нет войне и санкциям против Ирана", "Хватит бомбить Ирак". Фотографии митингов опубликовало агентство ЕРА. Отношения двух стран обострились после убийства командира иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани. Он погиб в результате бомбардировки в Ираке.
Теги: США, Иран, Ирак, Ближний Восток, протесты, Нью-Йорк, Вашингтон, Касем Сулеймани
 

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