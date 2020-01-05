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Убийство иранского генерала. Лавров заявил, что США нарушили международное право

В ночь на 3 января Соединенные Штаты нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Министр иностранных дел Сергей Лавров в беседах с госсекретарем США Майком Помпео и министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом заявил, что дейсвтия Вашингтона ведут к "новому раунду эскалации напряженности" на Ближнем Востоке.

Лавров (на фото) говорил с Помпео и Зарифом о гибели Сулеймани
Лавров (на фото) говорил с Помпео и Зарифом о гибели Сулеймани
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 3 января в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео осудил нанесение Соединенными Штатами ракетного удара по международному аэропорту Багдада в Ираке, в резульате которого погиб командир иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касем Сулеймани. 

Об этом информирует пресс-служба МИД РФ.

"Устранение официальных лиц" государства-члена Организации объединенных наций другим государством-членом ООН на территории третьей страны "грубо нарушает принципы международного права и заслуживает осуждения", заявил Лавров. 

Он сказал, что этот шаг США "чреват тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности" и не способствует усилиям по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. 

"Москва настоятельно призывает Вашингтон отказаться от незаконных силовых методов достижения своих целей на международной арене и решать любые проблемы за столом переговоров", – добавил он. 

4 января Лавров провел телефонную беседу с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом, в которой выразил соболезнования в связи с убийством Сулеймани, информирует пресс-служба МИД РФ.

Согласно сообщению, в этом разговоре министры повторили тезис о том, что действия Соединенных Штатов "являются грубым нарушением" норм международного права и "ведут к новому раунду эскалации напряженности" на Ближнем Востоке. 

31 декабря в Багдаде сторонники иракской военизированной шиитской группировки напали на посольство США, разбили вход на территорию ведомства и подожгли зону для приема посетителей. Это произошло в связи с нанесенным 29 декабря авиаударом США, в результате которого погибли 25 боевиков, связанных с ливанской группировкой "Хезболла" и поддерживаемых Ираном.

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации нападения. В Ирак были направлены дополнительные силы США. Трамп также пригрозил, что Иран понесет ответственность за нападение.

В МИД Ирана отрицают причастность к инциденту.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб Сулеймани. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала Сулеймани.

Теги: Россия, США, Иран, МИД, Сергей Лавров, Вашингтон, международное право, Майк Помпео, Джавад Зариф, Касем Сулеймани
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