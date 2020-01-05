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Трамп приказал убить Сулеймани вопреки новым данным разведки – СМИ

Представленные президенту США Дональду Трампу разведывательные данные говорили о том, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи не одобрял планов иранского генерала Касема Сулеймани в отношении США и ждал его возвращения в Тегеран, однако Трамп решился на убийство военачальника, несмотря на протест Пентагона, сообщает издание The New York Times.

Трампа поддержали вице-президент и госсекретарь
Трампа поддержали вице-президент и госсекретарь
Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп отдал приказ о ликвидации командира иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани вопреки разведывательным данным. Об этом 4 января написало издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников в Белом доме.

В разведке предполагали, что запланированные Сулеймани атаки на американских военных не были неизбежными. Кроме того, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи не одобрил его планов и за неделю до гибели Сулеймани пригласил его вернуться в Тегеран для дальнейших консультаций.

В разведданных от 30 декабря сообщалось, что ситуация на Ближнем Востоке была стабильной, а поездки Сулеймани в Сирию и Иран не носили опасный характер.

В Пентагоне предлагали Трампу вариант ликвидации иранского генерала как самый последний, там не рассчитывали, что американский президент решится на него.

По данным издания, за крайние меры выступали вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео. Военные чиновники были удивлены приказом Трампа ликвидировать Сулеймани.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб СулейманиВместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала Сулеймани.

По данным иранских дипломатов, кроме Сулеймани и аль-Мухандиса, погибли еще 10 человек, среди них – охранники Сулеймани и попутчики.

Президент США заявил, что "смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани". "Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну", – сказал Трамп.

Теги: США, Иран, убийство, разведка, Али Хаменеи, Дональд Трамп, Майк Пенс, Майк Помпео, Касем Сулеймани
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