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США перебрасывают на Ближний Восток более 4 тыс. военнослужащих

4 января США направили в Кувейт 3,5 тыс. военнослужащих, которые присоединятся к еще 700 солдатам, отправленным на Ближний Восток ранее на этой неделе.

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Военные должны укрепить позиции США на Ближнем Востоке
Военные должны укрепить позиции США на Ближнем Востоке
Фото: defense.gov

США приступили к переброске в Кувейт военнослужащих из состава дислоцирующейся в Северной Каролине 82-й воздушно-десантной дивизии. Об этом в комментарии Associated Press сообщил представитель дивизии подполковник Майк Бернс.

В течение нескольких дней 3,5 тыс. десантников присоединятся к 700 военнослужащим, которых отправили на Ближний Восток ранее. 

Военные должны укрепить позиции США на фоне растущей напряженности после убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани, отмечает агентство.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по Международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб Сулеймани.

В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала Сулеймани.

По данным иранских дипломатов, кроме Сулеймани и аль-Мухандиса, погибли еще 10 человек, среди них – охранники Сулеймани и попутчики.

Президент США заявил, что "смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани". "Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну", – сказал Трамп.

Теги: США, Ближний Восток, убийство, Кувейт, военнослужащий, Касем Сулеймани
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