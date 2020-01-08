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В Иране разбился украинский самолет

На борту самолета Международных авиалиний Украины, следовавшего из Тегерана в Киев, находилось 180 человек. Иранское телевидение сообщило, что выживших после авиакатастрофы нет.

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В результате авиакатастрофы погибло минимум 170 человек
В результате авиакатастрофы погибло минимум 170 человек
Фото: Ali Hashem علي هاشم / Twitter

Пассажирский самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины разбился в Тегеране вскоре после взлета, сообщает иранское агентство ISNA.

Борт следовал в Киев.

По данным Tasnim, на борту лайнера находилось 180 пассажиров и членов экипажа.

На сайте МАУ указано, что самолет из Тегерана вылетел 8 января в 5.15 по местному времени (3.45 по Киеву). Flightradar отмечает, что борт перестал передавать данные через две минуты после вылета из аэропорта.   

Иорданское издание Al-Hadath информирует, что самолет могли случайно сбить иранской ракетой. Официального подтверждения этой информации нет.

Aljazeera со ссылкой на иранское телевидение сообщило, что выживших после авиакатастрофы нет. Reuters также информирует, что все находившиеся на борту погибли. По данным агентства, это минимум 170 человек.

Теги: Киев, Украина, Иран, авиакатастрофа, МАУ, Тегеран, крушение самолета МАУ в Иране
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