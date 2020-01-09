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Зеленский – Гани: Мы предоставим информацию о результатах расследования авиакатастрофы в Иране властям Афганистана

Украинский президент Владимир Зеленский в разговоре с президентом Афганистана Ашрафом Гани отметил готовность украинской стороны максимально приобщиться к расследованию причин авиакатастрофы в Иране.

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Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS 752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана
Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS 752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана
Фото: ЕРА

Президент Украины в телефонном разговоре с президентом Афганистана Ашрафом Гани выразил соболезнования в связи с гибелью афганских граждан в катастрофе украинского самолета в Иране, сообщает 9 января пресс-служба главы Украинского государства.

"Украина искренне разделяет скорбь семей погибших. Для нас правда – самое важное", – отметил Зеленский.

Президент Афганистана выразил соболезнования украинскому народу, вспомнив о гибели девяти членов экипажа и двух украинских пассажиров.

Зеленский отметил готовность украинской стороны максимально приобщиться к расследованию причин катастрофы.

"Мы обязательно предоставим всю информацию о результатах расследования властям Афганистана", – подчеркнул президент.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS 752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что выживших в результате авиакатастрофы нет

На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 11 граждан Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 63 – Канады, 82 – Ирана, три – Германии, 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании. МАУ опубликовали полный список погибших в авиакатастрофе.

Офис генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы. Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

Иранская национальная группа по расследованию авиационных происшествий обнародовала предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы самолета украинской компании МАУ. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что в самолете произошло возгорание, которое видели свидетели происшествия. Траектория полета указывает на то, что самолет набрал высоту, а потом развернулся и направился обратно в аэропорт. Абедзаде также рассказал, что черные ящики были повреждены в результате пожара, при этом в обоих устройствах сохранилась информация.

По словам украинского президента Владимира Зеленского, Украина ожидает, что украинских специалистов привлекут к расшифровке черных ящиков разбившегося в Иране самолета.

В ночь на 9 января в Иран прибыла украинская группа по расследованию крушения самолета "Международных авиалиний Украины". В ее состав входят специалисты, которые принимают участие в международном расследовании крушения малайзийского Boeing рейса МН17Среди прочих изучается версия поражения Boeing в Иране ракетой российского зенитного комплекса "Тор", сообщил 9 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Теги: Иран, Афганистан, МИД Украины, МАУ, Владимир Зеленский, Ашраф Гани, крушение самолета МАУ в Иране
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