Гончарук: Начинаем внеплановую проверку МАУ

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что после авиакатастрофы самолета Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Иране проверки ожидают не только МАУ, но и других авиакомпаний страны.

В результате катастрофы погибло 167 пассажиров и девять членов экипажа Фото: ЕРА

8 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил в Facebook о начале внеплановой проверки авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

"Начинаем внеплановую проверку обеспечения летной деятельности, поддержания летной годности воздушных судов, выполнения технического обслуживания авиационной техники и системы управления безопасностью полетов "Международные авиалинии Украины". Также будут проведены дополнительные проверки состояния безопасности полетов других авиакомпаний", – написал он.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Причины катастрофы пока неизвестны.

На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 граждан Украины. МАУ опубликовала полный список погибших в авиакатастрофе.

Офис генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы. Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

В Организации гражданской авиации Ирана заявили, что не будут передавать американскому концерну Boeing бортовые самописцы – "черные ящики" с разбившегося самолета. В МИД Украины пояснили, что Иран не должен передавать их кому-либо, так как является основной страной в расследовании катастрофы.

Киев направил в Иран украинский самолет со специалистами для расследования авиакатастрофы.