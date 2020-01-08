Авиакатастрофа в Иране. Зеленский сообщил, что в Тегеран вылетают украинские специалисты

В Иране представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, Совета национальной безопасности и обороны, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и "Международных авиалиний Украины" будут привлечены к расследованию, идентификации и репатриации тел украинцев, погибших при крушении лайнера МАУ, сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

Зеленский: Наш приоритет – установление истины и ответственных за эту страшную катастрофу Фото: ЕРА

Вечером 8 января из Киева в Иран отправится украинский самолет со специалистами для расследования авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины". Об этом 8 января в Facebook сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Завершилось внеочередное заседание правительства. Сегодня вечером в Иран вылетает наш самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы. Среди них – представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, Совета национальной безопасности и обороны, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и "Международных авиалиний Украины". Все они будут привлечены к расследованию, идентификации и репатриации тел украинцев, погибших в авиакатастрофе", – написал президент.

Зеленский добавил, что проводит постоянные консультации с иностранными партнерами.

"Наш приоритет – установление истины и ответственных за эту страшную катастрофу", – заявил он.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января в Тегеране вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что выживших в результате авиакатастрофы нет.

На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 граждан Украины.

В министерстве дорог и городского развития Ирана заявили, что причиной крушения самолета украинской авиакомпании МАУ стал пожар в отсеке двигателей.

Офис генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы. Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

В Организации гражданской авиации Ирана заявили, что не будут передавать американскому концерну Boeing бортовые самописцы – черные ящики с разбившегося самолета.