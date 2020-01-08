Офис генпрокурора Украины открыл уголовное производство по авиакатастрофе рейса МАУ в Тегеране

Уголовное производство в связи с авиакатастрофой самолета Международных авиалиний Украины в иранском Тегеране открыли по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины, проинформировали в Офисе генпрокурора.

Пассажирский Boeing 737-800 МАУ разбился 8 января в Тегеране вскоре после взлета Фото: ЕРА

Офис Генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы самолета Международных авиалиний Украины в иранском Тегеране, сообщила 8 января в Telegram пресс-служба Офиса.

"Офис Генерального прокурора по сообщениям в СМИ начал досудебное расследование авиакатастрофы самолета компании Международные авиалинии Украины, выполнявшего рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев. Целью расследования является установление фактов, которые привели к гибели, по предварительным данным, 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них были украинцы", – сказано в сообщении.

Данные внесли в единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины разбился 8 января в Тегеране вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что, по предварительным данным, выживших в результате авиакатастрофы нет. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 граждан Украины.

В министерстве дорог и городского развития Ирана заявили, что причиной крушения самолета украинской авиакомпании МАУ стал пожар в отсеке двигателей.