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МАУ приостанавливает рейсы в Тегеран на неопределенный срок

По предварительным данным, на борту потерпевшего крушение самолета в иранском Тегеране было 167 пассажиров и девять членов экипажа, проинформировали в Международных авиалиниях Украины.

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Сотрудники авиакомпании выясняют точное количество пассажиров на борту разбившегося в Тегеране самолета
Сотрудники авиакомпании выясняют точное количество пассажиров на борту разбившегося в Тегеране самолета
Фото: ЕРА

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" приостанавливает рейсы в иранский Тегеран. Об этом говорится в сообщении компании 8 января в Facebook.

"8 января 2020 года самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" при выполнении рейса PS752 по маршруту Тегеран – Киев исчез с радаров через несколько минут после вылета из международного аэропорта Тегерана… По предварительным данным, на борту самолета было 167 пассажиров и девять членов экипажа. На данный момент сотрудники авиакомпании выясняют точное количество пассажиров на борту. Списки пассажиров будут размещены на веб-сайте авиакомпании после окончательного подтверждения их пребывания на борту воздушного судна", – сказано в сообщении.

МАУ проинформировало, что борт вылетел из Тегерана в 6.10 по местному времени – 4.40 по Киеву.

Авиакомпания заявила, что будет "делать все возможное для оказания поддержки родственникам и близким пострадавших".

"Начиная с сегодняшнего дня авиакомпания МАУ приняла решение о приостановлении выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок", – добавили в МАУ.

https://www.facebook.com/flyuia.ua/posts/3118296231519255

Пассажирский самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины разбился 8 января в Тегеране вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что, по предварительным данным, выживших в результате авиакатастрофы нет.

Глава пресс-службы министерства дорог и городского развития Ирана Кассим Низами заявил, что причиной крушения самолета украинской авиакомпании МАУ стал пожар в отсеке двигателей.

Теги: Украина, Иран, авиакатастрофа, МАУ, крушение, Тегеран, авиакомпания, крушение самолета МАУ в Иране
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