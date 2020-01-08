На борту разбившегося самолета находилось 11 украинцев – СНБО

На борту Boeing 737 рейса PS 752 авиакомпании МАУ, который разбился сегодня после вылета из аэропорта Тегерана, находилось 11 граждан Украины – два пассажира и девять членов экипажа.

На борту самолета украинской авиакомпании МАУ, который сегодня потерпел крушение в Иране, находилось 11 граждан Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны.

"По оперативной информации, на борту Boeing 737 рейса PS 752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который разбился после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране, находилось два гражданина Украины и девять членов экипажа – также граждане Украины", – говорится в сообщении.

Пассажирский самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины разбился 8 января в Тегеране вскоре после взлета.



На борту самолета, по данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, было зарегистрировано 168 пассажиров и девять членов экипажа.

По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя.