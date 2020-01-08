На борту МАУ, разбившемся в Тегеране, было зарегистрировано 167 пассажиров и девять членов экипажа – Гончарук

Как заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, уже организована работа по установлению причин авиакатастрофы самолета Международных авиалиний Украины в Тегеране.

На борту самолета Международных авиалиний Украины, разбившегося в иранском Тегеране, было зарегистрировано 167 пассажиров и девять членов экипажа, заявил 8 января в Facebook премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Ужасная трагедия в Тегеране. Утром потерпел катастрофу самолет МАУ. Работа по установлению причин трагедии уже организована. На месте работает украинский консул. Создана оперативная кризисная группа. Сейчас уточняем количество граждан Украины, находившихся на борту. По предварительным данным, было зарегистрировано 167 пассажиров и девять членов экипажа. Более подробную официальную информацию опубликуем в ближайшее время", – написал премьер.

На сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины указано, что на рейс зарегистрировались 168 пассажиров.

Пассажирский самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины разбился 8 января в Тегеране вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что, по предварительным данным, выживших в результате авиакатастрофы нет.

Глава пресс-службы министерства дорог и городского развития Ирана Кассим Назими заявил, что причиной крушения самолета украинской авиакомпании МАУ стал пожар в отсеке двигателей.