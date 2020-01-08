Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

На борту МАУ, разбившемся в Тегеране, было зарегистрировано 167 пассажиров и девять членов экипажа – Гончарук

Как заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, уже организована работа по установлению причин авиакатастрофы самолета Международных авиалиний Украины в Тегеране.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гончарук: Сейчас уточняем количество граждан Украины, находившихся на борту
Гончарук: Сейчас уточняем количество граждан Украины, находившихся на борту
Фото: Олексій Гончарук - Прем'єр-міністр України

На борту самолета Международных авиалиний Украины, разбившегося в иранском Тегеране, было зарегистрировано 167 пассажиров и девять членов экипажа, заявил 8 января в Facebook премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Ужасная трагедия в Тегеране. Утром потерпел катастрофу самолет МАУ. Работа по установлению причин трагедии уже организована. На месте работает украинский консул. Создана оперативная кризисная группа. Сейчас уточняем количество граждан Украины, находившихся на борту. По предварительным данным, было зарегистрировано 167 пассажиров и девять членов экипажа. Более подробную официальную информацию опубликуем в ближайшее время", – написал премьер.

https://www.facebook.com/PMHoncharuk/posts/171357754244144

На сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины указано, что на рейс зарегистрировались 168 пассажиров.

Пассажирский самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины разбился 8 января в Тегеране вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что, по предварительным данным, выживших в результате авиакатастрофы нет.

Глава пресс-службы министерства дорог и городского развития Ирана Кассим Назими заявил, что причиной крушения самолета украинской авиакомпании МАУ стал пожар в отсеке двигателей.

Теги: Украина, Иран, МИД, авиакатастрофа, МАУ, катастрофа, Тегеран, погибшие, Алексей Гончарук, крушение самолета МАУ в Иране
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  Ishla Zvizda. Певица Alina Pash спела колядку а капелла. Видео
  Ishla Zvizda. Певица Alina Pash спела колядку а капелла. Видео
45-летняя Севиньи беременна
45-летняя Севиньи беременна
  "Ryzdvyana. Ой як же було". Kazka презентовала клип. Видео
  "Ryzdvyana. Ой як же було". Kazka презентовала клип. Видео
  Вышел трейлер нового сезона шоу Пэлтроу The Goop Lab. Видео
  Вышел трейлер нового сезона шоу Пэлтроу The Goop Lab. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS