Зеленский выразил соболезнования близким погибших в результате крушения самолета МАУ в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования близким погибших в результате крушения самолета Международных авиалиний Украины в Тегеране. Об этом глава государства написал 8 января в Facebook.
"Страшная весть с Ближнего Востока. Сегодня утром после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (город Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта. По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли. Наше посольство уточняет информацию об обстоятельствах трагедии и списках погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа", – написал Зеленский.
Пассажирский самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины разбился 8 января в Тегеране вскоре после взлета. На борту находилось, по предварительным данным, минимум 170 человек.