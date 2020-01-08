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Зеленский выразил соболезнования близким погибших в результате крушения самолета МАУ в Иране

Украинское посольство уточняет информацию об обстоятельствах катастрофы самолета Международных авиалиний Украины в Иране и списках погибших, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Зеленский: Пассажирский самолет авиакомпании МАУ потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта
Зеленский: Пассажирский самолет авиакомпании МАУ потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования близким погибших в результате крушения самолета Международных авиалиний Украины в Тегеране. Об этом глава государства написал 8 января в Facebook.

"Страшная весть с Ближнего Востока. Сегодня утром после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (город Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта. По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли. Наше посольство уточняет информацию об обстоятельствах трагедии и списках погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа", – написал Зеленский.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2431179113799117

Пассажирский самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины разбился 8 января в Тегеране вскоре после взлета. На борту находилось, по предварительным данным, минимум 170 человек.

Теги: Украина, Иран, посольство, самолет, МАУ, Тегеран, Владимир Зеленский, погибшие, крушение самолета МАУ в Иране
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