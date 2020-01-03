В Казахстане наградили пассажира разбившегося самолета, который закрыл собой беременную женщину

23-летний Темирлан Кадауов в момент крушения самолета Fokker 100 авиакомпании Bek Air 27 декабря заслонил своим телом беременную женщину. После аварии он помогал эвакуировать других пассажиров. Мужчину наградили медалью "За отличие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций".

В Казахстане наградили пассажира разбившегося 27 декабря самолета Fokker 100 местной компании Bek Air Темирлана Кадауова, который помогал эвакуировать пассажиров после катастрофы. Об этом сообщило "Радио Азаттык" 2 января.

23-летний Кадауов в момент крушения заслонил своим телом беременную женщину. Кроме того, после аварии он помог ей выбраться из самолета, отвел на безопасное расстояние и вернулся для помощи другим пассажирам.

Темирлан Кадауов награжден медалью "За отличие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций".

Утром 27 декабря в Казахстане потерпел крушение самолет Fokker 100 авиакомпании Bek Air. После вылета из аэропорта самолет, который следовал рейсом Алматы – Нур-Султан, потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.

Всего на борту самолета было 98 человек: пять членов экипажа и 93 пассажира. Среди них – два гражданина Украины, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая, остальные – граждане Казахстана.

По данным МВД, в результате авиакатастрофы погибли 12 человек, пострадали 53. На сайте комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана обнародован список погибших, среди них – командир самолета Марат Муратбаев.

Ошибка экипажа, техническая неисправность самолета и работа навигационных служб – основные версии следствия.