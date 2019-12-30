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Следствие назвало три версии авиакатастрофы рядом с аэропортом Алматы

Ошибка экипажа, техническая неисправность самолета и работа навигационных служб – основные версии следствия, которое расследует крушение пассажирского самолета Fokker 100 авиакомпании Bek Air в Казахстане.

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Утром 27 декабря в Казахстане потерпел крушение самолет Fokker 100 авиакомпании Bek Air
Утром 27 декабря в Казахстане потерпел крушение самолет Fokker 100 авиакомпании Bek Air
Фото: ЕРА

Следствие рассматривает три версии крушения пассажирского самолета казахстанской авиакомпании Bek Air, который следовал рейсом Алматы – Нур-Султан, заявил министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев, пишет агентство "Казинформ".

"Сейчас следственная группа министерства внутренних дел проводит расследование авиакатастрофы в городе Алматы. Рассматриваются три версии. Первая – это ошибка экипажа, вторая – возможность технической неисправности самого борта, и третья – работа навигационных служб. Идет демонтаж воздушного лайнера и осмотр места происшествия", – отметил чиновник.

По его словам, жертв авиакатастрофы могло быть больше.

"К счастью, не произошло воспламенения левого крыла, где был поврежден топливный бак, и половина топлива разлилась под самолет. Из-за холодных погодных условий, зимнего периода и наличия снега воспламенения не произошло, что и минимизировало количество жертв", – подчеркнул Тургумбаев.

Он добавил, что сейчас в больницах остаются 46 пострадавших.

Утром 27 декабря в Казахстане потерпел крушение самолет Fokker 100 авиакомпании Bek Air. После вылета из аэропорта самолет, который следовал рейсом Алматы – Нур-Султан, потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.

Всего на борту самолета было 98 человек: пять членов экипажа и 93 пассажира. Среди них – два гражданина Украины, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая, остальные – граждане Казахстана.

По данным МВД, в результате авиакатастрофы погибли 12 человек, пострадали 53. На сайте комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана обнародован список погибших, среди них – командир самолета Марат Муратбаев.

По предварительным данным, авиакатастрофа могла произойти из-за технической неисправности или ошибки пилотов.

Консул Украины в Казахстане Иван Алмаши сообщил изданию "ГОРДОН", что жизням двух украинцев, которые находились на борту самолета, ничего не угрожает.

Теги: МВД, Казахстан, самолет, авиакатастрофа, расследование, пострадавшие, Алматы, Нур-Султан, авиакатастрофа в Казахстане
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