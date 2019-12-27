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В Казахстане упал пассажирский лайнер. Фоторепортаж

Сегодня 11.55
Сегодня утром в Казахстане потерпел крушение самолет Fokker 100 местной авиакомпании Bek Air. Фото с места происшествия обнародовала пресс-служба комитета по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Казахстана. После вылета из аэропорта самолет, который следовал рейсом Алматы – Нур-Султан, потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора. Всего на борту самолета было 98 человек: пять членов экипажа и 93 пассажира. Среди них два гражданина Украины, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая, остальные граждане Казахстана. Оба украинца получили травмы, однако угрозы из жизни нет. По данным МВД, в результате авиакатастрофы погибли 12 человек, пострадали 49. По словам руководителя управления охраны общественного здоровья Казахстана Тлеухана Абильдаева, на месте авиакатастрофы погибли 14 человек, еще один человек скончался в больнице. Причинами авиакатастрофы могли стать техническая неисправность или ошибка пилотов.
Теги: Казахстан, самолет, авиакатастрофа, крушение, самолеты, украинцы, происшествия, Алматы, Нур-Султан
 

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