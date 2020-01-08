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СНБО создал штаб в связи с катастрофой самолета МАУ в Тегеране

Оперативный штаб под руководством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова будет выяснять все обстоятельства авиакатастрофы борта "Международных авиалиний Украины" в Иране.

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Самолет МАУ разбился в Тегеране
Самолет МАУ разбился в Тегеране
Фото: ЕРА

Совет национальной безопасности и обороны Украины создал оперативный штаб в связи с катастрофой самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране, сообщает 8 января пресс-служба СНБО.

"По поручению президента Украины Владимира Зеленского при Совете национальной безопасности и обороны Украины создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Иране. На сегодня подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс, и о девяти членах экипажа. В состав оперативного штаба вошли премьер-министр Украины, министр иностранных дел Украины, министр обороны Украины, министр внутренних дел Украины, председатель Службы безопасности Украины, председатель Службы внешней разведки Украины, председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям", – сказано в сообщении.

Руководит оперативным штабом секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

"Дано поручение по организации комплекса мероприятий, связанных с авиакатастрофой, выяснению всех обстоятельств трагедии и предоставлению оперативной информации", – добавили в СНБО.

Пассажирский самолет Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января в Тегеране вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что, по предварительным данным, выживших в результате авиакатастрофы нет.

Глава пресс-службы министерства дорог и городского развития Ирана Кассим Низами заявил, что причиной крушения самолета украинской авиакомпании МАУ стал пожар в отсеке двигателей.

Теги: Украина, Иран, самолет, авиакатастрофа, СНБО, МАУ, Тегеран, Алексей Данилов, крушение самолета МАУ в Иране
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