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Разумков: Наша задача – как можно скорее установить причину падения самолета

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что задача украинских властей – оказать необходимую помощь семьям погибших в авиакатастрофе украинского самолета в Иране.

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Разумков: Трагедия унесла почти 180 жизней
Разумков: Трагедия унесла почти 180 жизней
Фото: ЕРА

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа самолета украинской авиакомпании МАУ, который разбился сегодня утром после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни в Тегеране. 

"Трагическое утро. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших в результате падения украинского самолета в Иране. Эта трагедия унесла почти 180 жизней. Наша задача – как можно скорее установить причину падения Boieng и оказать необходимую помощь семьям погибших", – написал Разумков на своей странице в Facebook.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1322515837956403&id=100005939985790

Пассажирский самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины разбился 8 января в Тегеране вскоре после взлета. На борту находилось, по предварительным данным, минимум 170 человек.

В Министерстве иностранных дел Украины сказали, что, по предварительной информации, все пассажиры и экипаж украинского самолета погибли.

В министерстве дорог и городского развития Ирана заявили, что причиной крушения в Тегеране самолета украинской авиакомпании МАУ, который разбился сегодня утром, стал пожар в отсеке двигателей.

На борту самолета, по данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, было зарегистрировано 168 пассажиров и девять членов экипажа.

Теги: Украина, Иран, самолет, авиакатастрофа, МАУ, крушение, погибшие, Дмитрий Разумков, крушение самолета МАУ в Иране
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