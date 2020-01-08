Вице-президент МАУ: Самолет набрал 2400 м высоты, ошибку экипажа мы не предполагаем

Тренировки экипажа рейса Международных авиалиний Украины, разбившегося в Иране, проводили в Тегеране, заявил вице-президент МАУ по полетной работе Игорь Сосновский.

В Международных авиалиниях Украины не предполагают ошибку экипажа в качестве причины авиакатастрофы в иранском Тегеране, заявил на брифинге 8 января вице-президент МАУ по полетной работе Игорь Сосновский, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Зная, что Тегеран не является простым аэропортом, наши все подготовки, всего летного состава… последние несколько лет проводятся исключительно в аэропроту Тегерана… Поэтому в процессе проверок проверяется именно мастерство летчиков, чтобы оценить их действия именно в аварийной ситуации. Имея данные на сегодняшний день, что самолет набрал 2400 метров высоту, ошибка экипажа минимальна. Мы ее просто не предполагаем. Учитывая их опыт, очень сложно сказать, что там что-то было с экипажем", – заявил Сосновский.

По его словам, командиром судна был Владимир Гапоненко, вторым пилотом – Сергей Хоменко, также на борту для усиления экипажа присутствовал летный инструктор Алексей Наумкин. Вице-президент МАУ подчеркнул, что у Гапоненко и Наумкина было более 10 тыс. часов налета.

"Было шесть проводников, прекрасных девушек и мальчиков, пухом земля им", – добавил Сосновский.

Пассажирский самолет 737-800 Международных авиалиний Украины разбился 8 января в Тегеране вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что, по предварительным данным, выживших в результате авиакатастрофы нет. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 граждан Украины.

В министерстве дорог и городского развития Ирана заявили, что причиной крушения самолета украинской авиакомпании МАУ стал пожар в отсеке двигателей.