Зеленский призвал воздержаться от спекуляций вокруг крушения самолета МАУ в Иране

Министерство иностранных дел Украины готовит списки пассажиров рейса МАУ, разбившегося в иранском Тегеране, они будут обнародованы в ближайшее время, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал воздержаться от выдвижения непроверенных версий по поводу авиакатастрофы рейса "Международных авиалиний Украины" 8 января в иранском Тегеране. Об этом глава государства написал в Facebook.

"Министерство иностранных дел готовит списки пассажиров, они будут обнародованы в ближайшее время. Выясняем, кто точно сел в самолет, чтобы не было разногласий. На месте событий, в аэропорту Имам Хомейни, находятся посол и консул Украины в Иране. По моему поручению аппарат СНБО создал оперативный штаб. Специальные борты для отправки в Тегеран по линии МИД и Минобороны для вывоза тел погибших подготовлены, ждем согласования иранской стороны для вылета", – написал президент.

Он добавил, что вылетает в Киев и все мероприятия держит на личном контроле.

"Очень прошу всех воздержаться от спекуляций и выдвижения непроверенных версий по поводу катастрофы до официальных сообщений", – заявил Зеленский.

Пассажирский самолет Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января в Тегеране вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что, по предварительным данным, выживших в результате авиакатастрофы нет.

Глава пресс-службы министерства дорог и городского развития Ирана Кассим Низами заявил, что причиной крушения самолета украинской авиакомпании МАУ стал пожар в отсеке двигателей.

Совет национальной безопасности и обороны Украины сообщил, что подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс, и о девяти членах экипажа.