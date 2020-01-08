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ПРОИСШЕСТВИЯ

Президент МАУ: Это был один из лучших наших самолетов, с лучшим экипажем

Boeing 737-800, разбившийся в иранском Тегеране, был получен авиакомпанией напрямую с завода концерна, заявили в Международных авиалиниях Украины. Президент МАУ Евгений Дыхне заявил, что воздушное судно было исправно.

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Борт МАУ потерпел крушение утром 8 января в Тегеране
Борт МАУ потерпел крушение утром 8 января в Тегеране
Фото: ЕРА

Самолет, потерпевший крушение в иранском Тегеране 8 января, был одним из лучших в авиакомпании "Международные авиалинии Украины", заявил на брифинге в Борисполе президент МАУ Евгений Дыхне, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Это был один из лучших наших самолетов, с прекрасным, лучшим экипажем. Девять членов экипажа…" – сказал Дыхне. Во время произнесения этого он плакал.

Он также сообщил, что "воздушное судно было исправно".

В сообщении МАУ в Facebook указано, что "авиакомпания МАУ в тесном сотрудничестве с авиационными властями делает все возможное для выяснения причин авиационного происшествия".

"Параллельно авиакомпания связывается с родственниками пассажиров, оказывая посильную помощь в сложившейся ситуации. Рейс выполнялся на самолете Boeing 737-800 NG, регистрационный номер UR-PSR. Самолет 2016 года производства, был получен авиакомпанией напрямую с завода концерна. Последнее плановое техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 года"– сказано в сообщении.

В МАУ добавили, что "будет проведено тщательное расследование происшествия с привлечением авиационных властей Украины, Ирана, представителей компании – производителя Boeing, авиакомпании, а также Национального бюро расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Украине (НБРЦА)".

https://www.facebook.com/flyuia.ua/posts/3118296231519255

Пассажирский самолет Международных авиалиний Украины разбился 8 января в Тегеране вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что, по предварительным данным, выживших в результате авиакатастрофы нет.

Глава пресс-службы министерства дорог и городского развития Ирана заявил, что причиной крушения самолета украинской авиакомпании МАУ стал пожар в отсеке двигателей.

Теги: Украина, Иран, самолет, авиакатастрофа, МАУ, авиалинии, крушение, Тегеран, авиакомпания, крушение самолета МАУ в Иране
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