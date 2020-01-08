Большинство пассажиров на разбившемся в Тегеране рейсе были транзитными – МАУ

Многие пассажиры потерпевшего крушение в иранском Тегеране самолета Международных авиалиний Украины планировали пересесть на другие рейсы в аэропорту Борисполь, заявил президент МАУ Евгений Дыхне.

Список погибших в результате авиакатастрофы в Тегеране МАУ обнародует в ближайшее время Фото: ЕРА

Большинство пассажиров самолета, потерпевшего крушение в иранском Тегеране 8 января, были транзитными, заявил на брифинге в аэропорту Борисполь президент Международных авиалиний Украины Евгений Дыхне, передает корреспондент "ГОРДОН".

"На этом борту мало украинцев за счет того, что очень много пассажиров планировали из аэропорта Борисполь лететь в другие направления. Это большинство непрямых пассажиров, летевших в Украину. Это наши транзитные пассажиры", – сказал Дыхне.

Он добавил, что рейс "практически коннектился со всеми европейскими рейсами компании МАУ".

"Из 167 пассажиров два пассажира – граждане Украины. Остальные пассажиры – это граждане Канады, Ирана, Германии, Швеции и Афганистана", – заявил вице-президент МАУ по наземному обслуживанию Владимир Семенченко.

Он добавил, что весь список появится на сайте МАУ в ближайшее время.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины разбился 8 января в Тегеране вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что, по предварительным данным, выживших в результате авиакатастрофы нет. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 граждан Украины.

В министерстве дорог и городского развития Ирана заявили, что причиной крушения самолета украинской авиакомпании МАУ стал пожар в отсеке двигателей.