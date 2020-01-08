Путин выразил Зеленскому соболезнования по поводу крушения самолета МАУ в Иране

Президент РФ Владимир Путин после крушения в аэропорту Тегерана самолета украинской компании МАУ выразил соболезнования президентам Украины и Ирака Владимиру Зеленскому и Хасану Рухани.

Путин передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших Фото: ЕРА

Президент РФ Владимир Путин направил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением украинского самолета в Иране. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

"Глава российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших", – сказано в сообщении.

Аналогичную телеграмму Путин направил президенту Ирана Хасану Рухани.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января в Тегеране вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что выживших в результате авиакатастрофы нет.

На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 граждан Украины.

В министерстве дорог и городского развития Ирана заявили, что причиной крушения самолета украинской авиакомпании МАУ стал пожар в отсеке двигателей.

Офис генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы. Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.