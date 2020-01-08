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В Иране разбился самолет Международных авиалиний Украины, погибло 176 человек. Онлайн-репортаж

В ночь на 8 января в Иране потерпел крушение Boeing 737 Международных авиалиний Украины. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, по имеющейся информации, никто из них не выжил. "ГОРДОН" следит за развитием событий в режиме онлайн.

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В авиакатастрофе погибло 11 украинцев
В авиакатастрофе погибло 11 украинцев
Фото: EPA
Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: Украина, Иран, авиакатастрофа, МАУ, крушение
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