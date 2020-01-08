В Иране разбился самолет Международных авиалиний Украины, погибло 176 человек. Онлайн-репортаж
В ночь на 8 января в Иране потерпел крушение Boeing 737 Международных авиалиний Украины. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, по имеющейся информации, никто из них не выжил. "ГОРДОН" следит за развитием событий в режиме онлайн.
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