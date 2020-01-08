Клуб читателей
ГОРДОН
 
События

В Иране разбился украинский самолет. Фоторепортаж

Сегодня 09.45
Сегодня утром вскоре после взлета разбился пассажирский самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Фото с места происшествия обнародовало агентство ЕРА. В МИД Украины заявили, что, по предварительным данным, выживших в результате авиакатастрофы нет. В министерстве дорог и городского развития Ирана заявили, что причиной крушения в Тегеране самолета украинской авиакомпании МАУ, который разбился сегодня утром, стал пожар в отсеке двигателей. На борту самолета, по данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, было зарегистрировано 168 пассажиров и девять членов экипажа.
Теги: Украина, самолет, авиакатастрофа, МАУ, крушение, крушение самолета МАУ в Иране
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

Самолет МАУ разбился в Тегеране
ПРОИСШЕСТВИЯ, МИР
СНБО создал штаб по авиакатастрофе самолета МАУ в Тегеране
Сегодня 09.07
Оперативный штаб под руководством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова будет выяснять все обстоятельства авиакатастрофы борта Международных авиалиний Украины в Иране.
Самолет упал в 4.30 по Киеву
ПРОИСШЕСТВИЯ
Крушение самолета МАУ в Тегеране. Посольство Украины в Иране заявило, что версии теракта или ракетной атаки исключены, затем исправило сообщение
Сегодня 09.04 |обновлено
Украинские дипломаты выясняют, кто из пассажиров, купивших билеты на рейс PS752 Тегеран – Киев, не присутствовал на борту и наличие среди пассажиров граждан Украины. В посольстве Украины в Иране сообщили, что девять членов экипажа были украинскими гражданами.
Разумков: Трагедия унесла почти 180 жизней
ПРОИСШЕСТВИЯ
Разумков: Наша задача – как можно скорее установить причину падения самолета
Сегодня 08.48
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что задача украинских властей – оказать необходимую помощь семьям погибших в авиакатастрофе украинского самолета в Иране.
Гончарук: Сейчас уточняем количество граждан Украины, находившихся на борту
ПРОИСШЕСТВИЯ, МИР
На борту МАУ, разбившемся в Тегеране, было зарегистрировано 167 пассажиров и девять членов экипажа – Гончарук
Сегодня 08.39
Как заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, уже организована работа по установлению причин катастрофы самолета Международных авиалиний Украины в Тегеране.
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
В Иране разбился самолет Международных авиалиний Украины, погибло 176 человек. Онлайн-репортаж
В Иране разбился самолет Международных авиалиний Украины, погибло 176 человек. Онлайн-репортаж G
Дмитрий НЕЙМЫРОК
Покрывание допинга и коррупция. Немецкий канал показал расследование о главе Международной федерации тяжелой атлетики
Покрывание допинга и коррупция. Немецкий канал показал расследование о главе Международной федерации тяжелой атлетики
Борис ГАВРИЛЕЦ
Почему у христиан два Рождества и собирается ли Украина перенести празднование на 25 декабря?
Почему у христиан два Рождества и собирается ли Украина перенести празднование на 25 декабря? G
Дмитрий НЕЙМЫРОК
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS