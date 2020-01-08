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Иран обязан был закрыть воздушное пространство, очистить его от целей, которые будут мешать работе ПВО – авиационный эксперт Лукашевич

Отверстия на обломках разбившегося в Иране самолета авиакомпании МАУ "работают" на версию о его уничтожении ракетой, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" авиационный эксперт Вадим Лукашевич.

Лукашевич: Самолет не развалился в воздухе, а разрушился от столкновения с землей
Лукашевич: Самолет не развалился в воздухе, а разрушился от столкновения с землей
Фото: Вадим Лукашевич / Facebook

Иран обязан был закрыть воздушное пространство, чтобы очистить его от целей, которые будут мешать работе системы противовоздушной обороны страны. Об этом изданию "ГОРДОН" сказал авиационный эксперт Вадим Лукашевич, комментируя крушение самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в иранском Тегеране.

"Согласно Конвенции о международной гражданской авиации, расследование проводит страна, на территории которой произошло крушение. В данном случае – это Иран. Но очень большой вопрос – насколько он будет объективен? Ведь катастрофа произошла в самой горячей на сегодняшний день точке, в период наибольшего военно-политического обострения. Иран производит ракетный удар по базам США в Ираке и ждет ответки. Причем эта ответка может прилететь только с воздуха. Их средства противовоздушной обороны приведены в полную готовность. И в этой ситуации Иран обязан был закрыть свое воздушное пространство, очистить его от всех прочих целей, которые будут мешать работе ПВО", – отметил Лукашевич.

По его мнению, в Иране должны осознавать возможные последствия противостояния с США.

"Даже если сейчас выяснится, что причиной крушения самолета МАУ стала техническая неисправность, Иран все равно повел себя безответственно. Это можно сравнить с ситуацией, когда сепаратисты на Донбассе ставили "Грады" во дворах многоэтажек, чтобы ответка прилетала по гражданским. Иран поступил аналогично. И если после крушения малазийского Boeing Международная организация гражданской авиации была озабочена, потому что нормативная база не позволяла закрыть воздушное пространство, то сейчас все понятно. Ты провоцируешь, дергаешь тигра за усы, бодаешься с Америкой – закрывай воздушное пространство!" – подчеркнул собеседник.

Фото: Вадим Лукашевич / Facebook
Фото: Вадим Лукашевич / Facebook

"На данный момент невозможно выдвинуть ни одной версии, потому что еще ничего не понятно. Обычно выделяют три возможные группы причин летного происшествия: человеческий фактор, погода или технические неисправности. Так вот в этом случае версия воздействия на самолет должна быть одной из приоритетных, потому что мы говорим о происшествии в горячей точке. Да, мог загореться двигатель. Но это не причина, а следствие. Нужно понять, почему он загорелся. Пожар не приводит к таким последствиям. Потому что срабатывает противопожарная система, а двигатель можно приглушить и возвращаться в аэропорт. То есть тут что-то случилось. Само по себе возгорание двигателя ничего не объясняет. То, что мы сегодня можем знать точно: самолет не развалился в воздухе, а разрушился от столкновения с землей. Смерть пассажиров наступила мгновенно. На фотографиях с места происшествия видны точечные отверстия на обломках. Этот факт "работает" на версию об уничтожении самолета ракетой, но не доказывает ее. Ведь нельзя исключать, что обшивку пробили, к примеру, оторвавшиеся болты", – резюмировал Лукашевич.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января в Тегеране вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что выживших в результате авиакатастрофы нет.

На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 граждан Украины

В министерстве дорог и городского развития Ирана заявили, что причиной крушения самолета украинской авиакомпании МАУ стал пожар в отсеке двигателей.

Офис Генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы. Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

Теги: Украина, Иран, авиакатастрофа, авиация, МАУ, Вадим Лукашевич, крушение самолета МАУ в Иране
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