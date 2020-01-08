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Украина может направить в Иран группу экспертов для помощи в поиске и расследовании крушения самолета МАУ

В Министерстве внутренних дел Украины ждут решения украинского правительства и властей Ирана об участии украинских специалистов в поисковой операции на месте крушения украинского самолета в Тегеране.

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На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 граждан Украины
На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 граждан Украины
Фото: ЕРА

Украина направит в Иран группу украинских специалистов для помощи в поиске и расследовании причин крушения самолета Boeing 737-800 компании МАУ в Тегеране. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины на своей странице в Facebook.

"В Министерстве внутренних дел сформирована группа специалистов ГСЧС Украины и экспертной службы МВД для помощи в поисковой операции катастрофы украинского самолета в Иране. Наши силы ожидают решения правительства Украины и иранской стороны", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что представители МВД Государственной службы по чрезвычайным ситуациям вошли в оперативный штаб Совета национальной безопасности и обороны Украины, созданный в связи с авиакатастрофой.

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/2709701405783200

Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января в Тегеране вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что, по предварительным данным, выживших в результате авиакатастрофы нет.

На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 граждан Украины

В министерстве дорог и городского развития Ирана заявили, что причиной крушения самолета украинской авиакомпании МАУ стал пожар в отсеке двигателей.

Теги: МВД, Украина, Иран, авиакатастрофа, МАУ, крушение, расследование, крушение самолета МАУ в Иране
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