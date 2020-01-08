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Юрий Бутусов
Юрий Бутусов

Главный редактор сайта "Цензор.НЕТ".


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Маловероятно, что самолет МАУ в Иране поразили ракетой. Это было бы заметно даже на любительском видео

Соболезнования семьям 15 граждан Украины (по данным СНБО, на борту разбившегося в Иране самолета авиакомпании МАУ находилось 11 украинцев. – "ГОРДОН"), 73 – Канады, 71 – Ирана, восьми – Швеции, четырех – Германии, трех – Великобритании, шести – Афганистана.

Судя по видео падения, самолет загорелся над международным аэропортом Тегеран на малой высоте, пожар начался в двигателе сразу после взлета, к сожалению, ситуация стала неуправляемой. Это не может быть ошибкой экипажа.

Маловероятно, чтобы это могло быть поражение ракетой, как поспешили вбросить в интернет. Это было бы заметно даже на любительском видео, характер катастрофы был бы иным. И свидетельства пуска, и полет ракеты были бы заметны на радарах. Стрелять ракетами в полетной зоне международного аэропорта – это очень заметное и демонстративное действие, которое ночью нельзя скрыть – заметят. Да и экипаж наверняка успел подать сигнал.

Это не похоже на взрыв бомбы на борту – это уже официально заявили иранцы, и думаю, у них есть основания так утверждать, потому что у них должны быть записи разговоров с экипажем, которые позволяют сделать такой вывод.

Также маловероятно столкновение с птицами или дронами – судя по высоте, на которой возникли неполадки, а это свыше двух километров.

Версия технической неисправности будет основной. Но что могло произойти с новым надежнейшим двигателем, чтобы сразу после взлета ночью возник пожар и была потеряна управляемость самолета?

Набор версий происшествия:

  • повреждение двигателя или топливной системы в аэропорту;
  • ошибка в эксплуатации и не устраненная неисправность;
  • технический брак при производстве самолета.

Поскольку падение произошло на глазах свидетелей и службы контроля аэропорта, эта трагедия вряд ли станет загадкой. Найдены "черные ящики", значит, версии попадания ракеты или взрыв двигателя в результате теракта могут быть определены даже по параметрам работы всех систем.

Источник: Юрий Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: МАУ, Юрий Бутусов, крушение самолета МАУ в Иране
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