Нашли черные ящики упавшего в Иране украинского самолета

Иранские спасатели нашли черные ящики самолета украинской компании МАУ, разбившегося 8 января в Иране.

Оба черных ящика разбившегося в Тегеране сегодня утром самолета украинской авиакомпании МАУ нашли. Об этом сообщает агентство IRIB со ссылкой на прокурора Тегерана.

Пассажирский самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины разбился 8 января в Тегеране вскоре после взлета.

На борту самолета, по данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, было зарегистрировано 168 пассажиров и девять членов экипажа.

По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили, что на борту самолета было 11 украинцев. В Иране сообщили о 147 погибших иранцах.