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Нашли черные ящики упавшего в Иране украинского самолета

Иранские спасатели нашли черные ящики самолета украинской компании МАУ, разбившегося 8 января в Иране.

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Самолет разбился рано утром
Самолет разбился рано утром
Фото: ЕРА

Оба черных ящика разбившегося в Тегеране сегодня утром самолета украинской авиакомпании МАУ нашли. Об этом сообщает агентство IRIB со ссылкой на прокурора Тегерана.

Пассажирский самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины разбился 8 января в Тегеране вскоре после взлета

На борту самолета, по данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, было зарегистрировано 168 пассажиров и девять членов экипажа.

По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили, что на борту самолета было 11 украинцев. В Иране сообщили о 147 погибших иранцах.

Теги: Украина, МАУ, авиалинии, самолеты, погибшие, авиакомпания, крушение самолета МАУ в Иране
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