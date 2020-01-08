В Иране сообщили, что на борту разбившегося украинского самолета было 147 иранцев

Глава министерства по чрезвычайным ситуациям Ирана Хоссейн Куливанд заявил, что на борту упавшего украинского самолета было 147 иранцев, остальные – иностранцы. По данным Aviation Newsroom, среди погибших – граждане Канады, Германии, Великобритании, Швеции, Афганистана.

По данным иранского агентства IRNA, в сегодняшней авиакатастрофе украинского самолета в Иране погибли 147 иранцев.

Глава министерства по чрезвычайным ситуациям Ирана Хоссейн Куливанд заявил, что на борту упавшего самолета было 147 иранцев и 32 иностранных пассажира (по официальным данным, на рейс было зарегистрировано 168 человек, членов экипажа было девять).

Twitter-аккаунт Aviation Newsroom обнародовал свой список погибших. В соответствии с ним в результате крушения погибло 11 украинцев, 71 гражданин Ирана, 73 гражданина Канады, четыре гражданина Германии, трое британских подданных, восемь шведских и шесть граждан Афганистана.

The passenger information of #Ukraine airlines flight #PS752

• Ukrainian citizens- 11

• Iranian citizens - 71

• Canadian citizens -73

• German citizens - 4

• British citizens - 3

• Swedish citizens - 8

• Afghanistan citizens - 6 pic.twitter.com/0kJVRH8W1Z — Aviation Newsroom (@Aviation_NewsTW) January 8, 2020

Пассажирский самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины разбился 8 января в Тегеране вскоре после взлета.



На борту самолета, по данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, было зарегистрировано 168 пассажиров и девять членов экипажа.

По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили, что на борту самолета было 11 украинцев.