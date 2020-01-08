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Иран нанес ракетный удар по авиабазе США в Ираке

По авиабазе "Аль-Асад" в Ираке, которую используют американские военные, с территории Ирана выпустили по меньшей мере 10 ракет.

Обстреляли авиабазу "Аль-Асад"
Обстреляли авиабазу "Аль-Асад"
Фото: The U.S. Army / Flickr

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес в ночь на 8 января ракетный удар по авиабазе "Аль-Асад" в Ираке, которую используют американские войска. Об этом со ссылкой на заявление КСИР сообщает иранское агентство ISNA.

Операцию, в ходе которой истребители выпустили "десятки ракет", в Иране назвали "мученик Сулеймани"

Авиабаза находится примерно в 200 километрах от Багдада.

Пентагон подтвердил факт обстрела, сообщает CNN. Известно, что было по меньшей мере 10 ракет.

По данным агентства, президент США Дональд Трамп оповещен об обстреле.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Сулеймани.

В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке. 

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала. Советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Хоссейн Дехган заявил, что Иран готовится нанести удар по американским военным объектам.

Президент США заявил, что "смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани". "Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну", – сказал Трамп. Он пригрозил, что если Иран атакует Америку, США нанесут удар по 52 целям в Иране "из совершенно нового, прекрасного вооружения".

7 января госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Сулеймани несет ответственность за убийства многих американцев. По словам госсекретаря, он готовил новые террористические акции.

Теги: США, Иран, Ирак, Пентагон, Дональд Трамп, обстрелы, ракеты, Корпус стражей исламской революции
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