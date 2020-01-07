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Эйдман: Очевидно, причина визита Меркель в Москву – не нормандский формат. Основной темой переговоров будет Иран

Визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву не вызвал ажиотажа в Германии, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" проживающий в Германии российский социолог и политолог Игорь Эйдман.

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Эйдман: Ситуация с пониженным вниманием в Германии к проблеме Донбасса и Крыма может измениться только в том случае, если российские власти предпримут уж совсем какие-то беспрецедентные агрессивные военные действия
Эйдман: Ситуация с пониженным вниманием в Германии к проблеме Донбасса и Крыма может измениться только в том случае, если российские власти предпримут уж совсем какие-то беспрецедентные агрессивные военные действия
Фото: Игорь Эйдман / Facebook

Причиной визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву, скорее всего, стал не украинский вопрос, а ситуация в Иране после ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил проживающий в Германии российский социолог и политолог Игорь Эйдман.

"В Германии никакого ажиотажа вокруг новости о поездке Меркель в Москву нет. Она воспринимается совершенно спокойно. Беспокойство у людей вызывает ситуация на Ближнем Востоке после убийства Сулеймани, угроза большой войны там. А визит Меркель в Москву никого особо не волнует. По всей видимости, эта поездка – попытка через Россию надавить на Иран, чтобы он не беспредельничал в Персидском заливе и вообще не делал резких движений в ответ на убийство Сулеймани. Чтобы не было эскалации конфликта и большой войны. Надо понимать, что Меркель – христианский демократ, женщина и гуманистка. Для нее главное, чтобы не было войны. Любой ценой. В этом смысле она последовательна. При этом, говоря о визите в Москву, практически никто не упоминает агрессию РФ против Украины. И то, что эта тема оказалась на периферии общественного мнения и внимания властей Германии, – конечно, полное безобразие. Также ушла на второй план история убийства в Берлине [гражданина Грузии Зелимхана] Хангошвили. Несмотря на все это, Меркель спокойно едет в Москву", – отметил Эйдман.

По его словам, противостояние Украины и РФ все меньше интересует европейских политиков.

"Думаю, ситуация с пониженным вниманием в Германии к проблеме Донбасса и Крыма может измениться только в том случае, если российские власти предпримут уж совсем какие-то беспрецедентные агрессивные военные действия. Но нынешнее положение дел – ни мира, ни войны – все меньше интересует европейских политиков. И очевидно, что причиной визита Меркель в Москву является не нормандский формат. Хотя она, скорее всего, попросит добавить в коммюнике, что тема Донбасса тоже обсуждалась. Просто из приличия. А основной темой переговоров все же будет Иран. Меркель очень хочет, чтобы этот конфликт как-то затух или, по крайней мере, не привел к большой войне", – подчеркнул Эйдман.

Пресс-служба Кремля сообщила, что 11 января Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина посетит с рабочим визитом Меркель. Стороны, в частности, планируют обсудить Минские соглашения и договоренности, достигнутые на саммите в нормандском формате 9 декабря 2019 года в Париже.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Стороны анонсировали новый саммит "Нормандской четверки" через четыре месяца. Во время саммита Меркель выразила надежду на то, что Минские соглашения будут пересмотрены. "Есть вопрос, этот документ окаменевший или его можно менять. Ведь есть определенные предложения президента Зеленского по его изменению. Мы надеемся, что этот документ вновь станет гибким и будет оживлен", – заявила она.

В МИД Украины выразили надежду, что визит Меркель в Москву поможет выполнению парижских договоренностей.

Теги: Россия, Германия, Ангела Меркель, Украина, Иран, Берлин, Игорь Эйдман, нормандский формат
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