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Меркель в новогоднем обращении напомнила, что возглавляет правительство Германии последний срок

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что намерена направить всю свою власть на выполнение Германией вклада в защиту климата.

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Меркель записала новогоднее обращение
Меркель записала новогоднее обращение
Фото: ЕРА

В своем новогоднем обращении к нации канцлер Германии Ангела Меркель напомнила о глобальном потеплении и угрозах, исходящих от него. Об этом сообщает "Немецкая волна".

"Нашим детям и внукам придется жить с последствиями деятельности или бездействия нынешнего поколения", – сказала Меркель. Она намерена "направить всю свою власть" на выполнение Германией вклада в защиту климата.

Канцлер Германии также подчеркнула, что техника в цифровую эпоху должна служить людям, "а не наоборот".

Меркель, которая возглавляет правительство Германии с 2005 года, в обращении сказала, что этот ее четвертый по счету срок в качестве канцлера будет последним, пишет Associated Press.

4 ноября 2016 года вступило в силу Парижское климатическое соглашение, которое предполагает меры по недопущению изменения климата. Для начала его действия необходимо, чтобы документ ратифицировали не менее 55 стран, которые вместе выбрасывают более 55% парниковых газов в мире. Договор призван заменить Киотский протокол, закреплявший нормированные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов.

Документ ратифицировали уже более 180 стран, в том числе Украина. В списке, который обнародован на сайте ООН, есть США, однако в 2017 году они официально уведомили о выходе из соглашения.

Парижское соглашение предусматривает: ограничение выбросов парниковых газов до уровня, когда их будут полностью поглощать растения и океаны, до конца текущего столетия; замедление роста среднегодовой температуры, с тем чтобы она не превышала более чем на два градуса среднегодовую температуру планеты в доиндустриальные времена; создание фонда, с помощью которого богатые страны будут помогать бедным переходить на более чистые виды энергии.

Регулирование принятых мер должно начаться с 2020 года.

15 декабря в Мадриде завершилась климатическая конференция ООН по климату. Делегаты достигли согласия в ключевом вопросе по усилению глобальных мер для сдерживания количества выбросов парниковых газов.

Теги: Германия, Ангела Меркель, Новый год, климат, глобальное потепление
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