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Синоптик рассказала о погоде в Украине на Новый год

1 января мокрый снег выпадет на большей части Украины, спрогнозировала синоптик Наталья Диденко.

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В ночь на 1 января в Киеве ожидается -1&hellip;+2 &deg;C
В ночь на 1 января в Киеве ожидается -1…+2 °C
Фото: ЕРА

31 декабря в ряде регионов Украины ожидается мокрый снег, местами с дождем, сообщила 30 декабря в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, осадки прогнозируют на Волыни, в Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях.

"На остальной территории – без существенных осадков. В дальнейшем, ближе к вечеру вторника и в ночь на Новый год, то есть на 1 января, мокрый снег распространится на большей части Украины. Только юг избежит существенных осадков. Поскольку именно днем 31 декабря и ночью 1 января вот этот небольшой мороз начнет размываться слабыми "плюсами", то и снег местами будет переходить в дождь", – сообщила Диденко.

1 января в центре, на востоке и на юге будет облачно с небольшими осадками, на севере и западе ожидается сухая погода.

"Важный нюанс. 31 декабря и 1 января в Украине ожидается усиление северо-западного ветра до сильного. Несмотря на потепление, будет некомфортно", – продолжила Диденко.

В Киеве 31 декабря утром и в первой половине дня без существенных осадков, 1 января начнется мокрый снег, местами с дождем.

"В новогоднюю ночь снег в Киеве усилится и из-за потепления может переходить в дождь. Днем 1 января осадки прекратятся. Температура воздуха в столице ближайшей ночью -1…-3 °C, завтра днем потеплеет до +1…+3 °C. В ночь на 1 января и в течение дня среды ожидается около нуля, то есть от -1…+2 °C… 31 декабря и 1 января в Киеве – сильный ветер", – рассказала синоптик.

https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/3103463513016939

Теги: Украина, Новый год, погода, потепление, дождь, снег, морозы, осадки, прогноз, синоптики, температура, мокрый снег, Наталья Диденко, ветер
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